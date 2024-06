Future Games Show zeigt Eternal Strands

Yellow Brick Games hat für die Future Games Show "Eternal Strands" mitgebracht. Es handelt sich um eine grosse Open World mit einem schönen Grafikstil, in der es viel zu erkunden und zu erklettern gibt. Unter anderem deswegen wird es gerne mit "Zelda: Breath of the Wild" verglichen. Auch wenn es noch keinen Release-Termin gibt wissen wir, dass "Eternal Strands" für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint.

Über Eternal Strands

"Eternal Strands ist das Fantasy-Action-Adventure-Debut von Yellow Brick Games, einem neuen, von Branchenveteranen gegründeten Indie-Studio.

Du übernimmst die Rolle von Brynn, einer jungen, aber furchtlosen Magiewirkerin, die entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volks zu retten. Bewaffnet mit mächtigen magischen Fähigkeiten und einem Arsenal magischer Waffen bekommst du es von humanoiden Konstrukten bis hin zu gewaltigen Bestien mit allerlei Gegnern zu tun. Setze in Kämpfen gegen eine Vielzahl fantastischer Kreaturen die Umgebung und Temperatur zu deinem Vorteil ein und nutze zum Beispiel den Feueratem eines Drachen gegen eisbedeckte Handlanger. Klettere an jeder Oberfläche und nutze arkanes Können, um neue Wege zu erstellen. Erkunde die Welt auf der Suche nach den verlorenen Mysterien der Enklave und fordere auf deine Reise gigantische Titanen heraus.

Die Welt ist deine Waffe

Im Mittelpunkt von Eternal Strands steht ein revolutionäres neues System von Gameplay-Interaktionen: Hitze breitet sich aus, Kälte lässt Dinge einfrieren und Echtzeitzerstörung ermöglicht beispiellose Reaktionen im Kampf. Schleudere per Telekinese brennende Baumstämme auf Gegner, brich Bäume in deiner Nähe durch, um gegnerisches Feuer zu blocken, oder kanalisiere telekinetische Kräfte, um Felsbrocken aus dem Boden zu reissen.

Wirker der Magie

Trage den Mantel, einen magischen Überwurf, der reine Magie zu tosenden Flammen, kaltem Eis und telekinetischer Kraft werden lässt. Kombiniere dein anwachsendes Arsenal an Kräften mit verzauberten Waffen und Rüstungen getöteter Gegner, um Aussehen und Stil ganz nach deinen Vorlieben anzupassen. Blocke Angriffe mit einem Wall aus magischem Eis, lass Flammenwellen aus einer gewaltigen Zweihandklinge schiessen oder schleudere Gegner mit reiner Kraft über eine Klippe.

Kämpfe gegen Giganten

Tritt gigantischen Widersachern entgegen und besiege sie mit einer Mischung aus Schwertkunst, Zauberei und Wendigkeit. Springe und klettere auf ihre gewaltigen Körper, um sie aus verschiedenen Winkeln anzugreifen. Zerschmettere ihre Rüstung oder greife Schwachstellen an, um ihre Verteidigung zu verringern. Nutze Eis, um Gliedmassen hoch aufragender Gegner festzunageln, verbrenne mit arkanen Flammen ihr Fell oder fange Geschosse, um sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Diese Kämpfe werden Narben auf dem Land hinterlassen.

Meistere das unbeständige Klima

Erhöhe die Effektivität deiner Eisfähigkeiten während eines Kälteeinbruchs, um neue Wege frei zu machen. Sorge mit einer Hitzewelle für einen Flächenbrand, der sich in Richtung deiner Gegner ausbreitet, während er von Bäumen und trockenem Gras angefacht wird.

Eine Welt voller Geheimnisse

Erkunde die Wildnis, die Hauptstadt von Dynevron und die Geheimnisse darunter, da du an jeder Oberfläche klettern kannst. Mit magischen Fähigkeiten erzeugst du Brücken, brennst Barrieren nieder oder schleuderst Brynn durch die Welt. Das Physiksystem der nächsten Generation fördert und belohnt sowohl beim Erkunden als auch im Kampf kreative Vorgehensweisen. Kehre beim Enthüllen der Geheimnisse der Enklave zwischendurch in dein Basislager zurück, um dich mit einer vielfältigen Gruppe von Charakteren zu beraten. Jeder von ihnen ist begierig drauf, herauszufinden, was mit dieser verlorenen Bastion der Macht und des Wissens geschehen ist.

Ein Reich voller Mysterien, Möglichkeiten, Gefahren und Wunder: Die Enklave wartet auf dich."