Yellow Brick Games hat ein ungefähres Releasefenster für "Eternal Strands" verkündet. Über einen neuen Gameplay-Trailer freuen wir uns gleichzeitig auch.

Demnach erscheint "Eternal Strands" Anfang 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC. Der eben erwähnte neue Gameplay-Trailer zeigt uns simultan über zweieinhalb Minuten lang, auf was wir uns inhaltlich und atmosphärisch freuen dürfen.

In "Eternal Strands" übernehmen wir die Rolle von Brynn, einer jungen, aber furchtlosen Magierin, welche entschlossen ist, die kulturelle Heimat ihres Volks zu retten. Bewaffnet mit mächtigen magischen Fähigkeiten und einer Auswahl an magischen Waffen bekommen wir es von humanoiden Konstrukten bis hin zu gewaltigen Bestien mit allerlei verschiedenen Gegnern zu tun. Ein erster Trailer zeigt das Konzept in bewegten Bildern. Dabei greift man überwiegend auf Alpha-Material zurück.

"Eternal Strands" war im April angekündigt worden.