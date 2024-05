Eternal Threads auch für Konsole

Publisher Secret Mode und Entwickler Cosmonaut Studios kündigen "Eternal Threads" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch an. Bis zum Release der Umsetzungen müssen wir uns gar nicht lange gedulden.

Demnach sind die Konsolenumsetzungen von "Eternal Threads" schon am 23. Mai erhältlich. Ein kurzer Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Bei "Eternal Threads" handelt es sich um ein erzähllastiges First-Person-Einzelspieler-Rätselspiel, in dem es um Zeitmanipulation sowie Entscheidungen und Konsequenzen geht. Als Agent, der Schäden in der Zeitlinie beheben soll, wirst du im Mai 2015 in den Norden Englands geschickt, wo sechs Menschen bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sind. Da du das Feuer nicht stoppen kannst, musst du stattdessen die Entscheidungen der Hausbewohner in der Woche vor dem Brand manipulieren, damit sie alle das Ereignis überleben.

"Eternal Threads" erschien bereits am 19. Mai 2022 für den PC.