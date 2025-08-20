Europa Universalis V - Neue Auflage angekündigt

Eine der berühmtesten Serien im Bereich der PC-Strategiespiele wird diesen Herbst in einer komplett neuen Auflage erscheinen.

"Europa Universalis V" wurde vom in Barcelona ansässigen Entwicklerstudio Paradox Tinto unter der Leitung von Paradox-Mitbegründer Johan Andersson entwickelt. Es ist sowohl eine Fortsetzung der Serie mit ihren tiefgehenden, hochwertigen Strategiespielen als auch eine deutliche Abkehr von den Vorgängertiteln. Das neue Spiel entfernt sich noch weiter von seinen Brettspielwurzeln und greift Bevölkerungssimulationsmodelle auf, die sich bereits in anderen Paradox-Spielen bewährt haben.

Das Ergebnis ist "Europa Universalis V", eines der komplexesten und tiefgründigsten Strategiespiele auf dem Markt. Es erzählt tiefere und realistischere historische Geschichten, die auf einer gründlich recherchierten Interpretation der spätmittelalterlichen Welt basieren. Die Handlung spielt in einer Zeit, in der sich das Zeitalter der Burgen und Ritter dem Zeitalter der Entdeckungen und der Renaissance zu beugen beginnt.

"Europa Universalis V", die neueste Ausgabe des historischen Kulttitels von Paradox Interactive, wird am 4. November 2025 erhältlich sein.