CCP Games kündigt EVE Online: Legion an

CCP hat heute "EVE Online: Legion" angekündigt, die nächste Erweiterung für das beliebte Sci-Fi-MMO "EVE Online", die am 27. Mai 2025 erscheinen wird. Legion schafft die Voraussetzungen für neue Anfänge, kühne Allianzen und mächtige neue Wege der Zusammenarbeit, während die Spieler*innen ihren Platz zwischen den Sternen erobern.

In einer Zeit, in der sich neue Konflikte zusammenbrauen und alte Allianzen zerbrechen, müssen sich die Konzerne von New Eden weiterentwickeln. Anführerinnen werden neue Möglichkeiten gegeben, zu rekrutieren, zu organisieren und sich abzugrenzen. Die Legion-Erweiterung führt Freelance Jobs ein, ein neues System, das es Kapselpilotinnen ermöglicht, sich zu ihren eigenen Bedingungen in spielergeführten Konzernen zu engagieren und sich in New Eden einen Namen zu machen. Vom ersten Tag an können sie ihren Weg wählen, indem sie von anderen Spielerinnen erstellte Jobs annehmen – sei es der Transport von kritischen Vorräten, der Einsatz im Kampf oder die Leitung von industriellen Operationen. Jede Aufgabe ist ein Schritt auf dem Weg, eine Rolle in einem Unternehmen zu finden, einen Ruf aufzubauen und an den berüchtigten, von Spielerinnen geführten Kriegen teilzunehmen, die EVE seit über zwei Jahrzehnten prägen.

"Mit Legion eröffnen wir einen direkten Weg, sich dem Kampf anzuschliessen: den rekordverdächtigen weltraumübergreifenden Konflikten, die es nur in EVE Online gibt. Freelance Jobs geben jedem, unabhängig von seiner Erfahrung, die Möglichkeit, eine Flotte zu bilden, Belohnungen zu verdienen und die Zukunft von New Eden zu gestalten."

Bergur Finnbogason, Creative Director für EVE Online

Zwei furchterregende Kriegsschiffe sind bereit, das Schlachtfeld neu zu definieren. Die Babaroga, ein hochmoderner Triglavianischer Tech II-Marodeur, kanalisiert verheerende entropische Desintegratoren und aktiviert ein Bastionsmodul, das spielverändernde Subcapital-DPS liefert. Das ist besonders perfekt für diejenigen, die durch Präzision und Macht dominieren. Die Sarathiel, ein wilder und wendiger Dreadnought des Engelskartells, richtet mit massiven Boni auf Projektilschaden und -abwurf Zerstörungen in der Kapitalklasse über grosse Entfernungen an. Als einziger Dreadnought, der einen Capital Micro Jump Drive im Belagerungsmodus einsetzen kann, ist die Sarathiel ein wahrer Schrecken im schnelllebigen Frontlinienkrieg.

"Jetzt ist die Zeit gekommen, die Rolle als Anführer zu übernehmen und das Kommando in EVE zu übernehmen. Mit Freelance Jobs und frischem Blut, das das Schlachtfeld betritt, war die Macht, den eigenen Einfluss zu vergrössern und sein Vermächtnis zu definieren, noch nie so gross. Spieler*innen können die Macht von zwei neuen gewaltigen Kriegsschiffen entfesseln, um die Fronten aufzubrechen und die Kontrolle zu übernehmen."

Snorri Árnason, Game Director von EVE Online

Während frisches Blut nach New Eden fliesst, entwickelt sich die Fähigkeit, den Nullsec-Raum durch die Equinox Sovereignty Suite zu verwalten und zu entwickeln, mit grösserer Kontrolle, neuen Erkundungsmöglichkeiten und strategischer Flexibilität. Allianzen können nun ihren Einfluss auf nuanciertere Art und Weise ausweiten und festigen – Systeme befestigen, Ressourcen ausbeuten und die zukünftigen Grenzen der Macht gestalten. Die neue Korporationspalette ermöglicht es den Spieler*innen, ihre visuelle Identität zu vereinheitlichen und unter gemeinsamen Farben zu fliegen – so können sie ihren Einfluss über Regionen hinweg geltend machen, während sich das Schlachtfeld um sie herum neu formt.

Legion wurde in Zusammenarbeit mit dem Council of Stellar Management entwickelt und wartet mit weitreichenden Balance-Änderungen an Kreuzern und Grosskampfschiffen sowie einem überarbeiteten Kartenerlebnis auf. Omega-Klone erhalten jetzt durch das AIR-Karriereprogramm noch mehr Fertigkeitspunkte, damit sich Pilot*innen schneller als je zuvor weiterentwickeln können.

Ausserdem wurde heute Nemesis angekündigt, die letzte Gelegenheit für Spieler, sich in den Kampf auf dem Planeten zu stürzen, bevor der MMOFPS "EVE Vanguard" in den Steam Early Access eintritt und das gemeinsame EVE-Universum im Sommer 2026 erweitert. Das Public-Access-Event wird am 16. September 2025 beginnen. Weitere Details werden bald bekannt gegeben: Um mit dem Entwicklerteam in Verbindung zu bleiben und Zugang zu geschlossenen Playtests zu erhalten, ist es möglich, der Community auf Discord beizutreten und das Spiel der Wishlist auf Steam hinzuzufügen.