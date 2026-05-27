EVE Fanfest: The Capsuleer Edda

Fenris Creations kündigt heute "The Capsuleer Edda" an, ein Manuskript, was digitale Geschichte in ein physisches Werk verwandelt. Geschrieben von Andri Snær Magnason und Jonas Reynir Gunnarsson werden darin alte Sagen mit der lebendigen Mythologie verbunden, die von den EVE-Spielern in zwei Jahrzehnten geschaffen wurden. Die für die Capsuleer Edda verwendete Tinte ist symbolisch mit Blut versetzt, das in sehr geringen Mengen von Freiwilligen gespendet wurde. Den Besuchern des EVE Fanfests 2026 wurde die Möglichkeit gegeben, einen Tropfen Blut für dieses Projekt zu spenden, um sich damit im Manuskript zu verewigen.

The Capsuleer Edda ist ein Gemeinschaftsprojekt von Fenris Creations und Autoren, sowie Experten für Kunst, Manuskripte, Kalligrafie sowie für traditionelles Handwerk. Das EVE-Universum blickt auf eine reiche Geschichte zurück, die von den Spieleren selbst geschrieben wurde. Kriege, Verrat, Allianzen, Schlachten, die Guinness-Rekorde brachen, und Siege gegen alle Widrigkeiten haben New Eden seit über zwei Jahrzehnten geprägt. Nur wenige digitale Räume können sich einer solchen Kontinuität und einer Geschichte rühmen, die von der Community selbst geschrieben wurde, und angesichts der Vergänglichkeit virtueller Welten verdienen diese Geschichten eine dauerhaftere Form. Eine Art der Bewahrung, die sich ebenso mythisch anfühlt wie die Ereignisse selbst.

Die Capsuleer Edda verwandelt digitale Geschichte in physische Mythologie. Momente aus Killmails, Kampfberichten und den Erinnerungen der Kapselpilot*innen werden in Verse umgewandelt, die dann in einem handgefertigten Artefakt festgehalten werden, das in der isländischen Tradition verwurzelt ist. Es ist eine Möglichkeit, der Welt zu verkünden: Diese Geschichten sind wichtig.

Geschichten aus New Eden

The Capsuleer Edda wird wichtige Momente aus der Geschichte von EVE Online und New Eden festhalten, darunter:

Legendäre Schlachten wie B-R5RB und M2-XFE

Berüchtigte Betrügereien, Verrat und Spionageakte

Wichtige Allianzen, Corporations und politische Umbrüche

Rollenspiel und Ereignisse, die die Spielwelt prägen

Geschichten über Industrie, Kolonisierung, Krieg, Erkundung und Überleben

Ausgewählte persönliche Geschichten aus der Community

Dabei geht es darum, die Geschichte der Spieler*innen als epische Mythologie neu zu interpretieren, anstatt lediglich Ereignisse aufzulisten.

Das Blut der Kapselpilotinnen und Piloten

Die Capsuleer Edda ist teils von der realen Mythologie, teils von den düstereren religiösen und rituellen Themen der EVE-Geschichte inspiriert.

Darüber hinaus möchte Fenris Creations die Kapselpiloten jedoch symbolisch und buchstäblich mit der Edda verbinden. Aus diesem Grund wurde entschieden, sie mit Blut zu schreiben. Dadurch wirkt sie noch eindringlicher als die darin enthaltenen Erzählungen und Mythen. Das liegt nicht daran, dass die traditionellen Manuskripte der Sagen und Eddas mit Blut geschrieben wurden – das waren sie nicht. Aber in der Mythologie wird Blut oft mit Eiden, Magie, Absichten, Opfern und Konsequenzen in Verbindung gebracht. Daher ist die für die Capsuleer Edda verwendete Tinte symbolisch mit Blut versetzt, das in sehr kleinen Mengen von Freiwilligen gesammelt wurde. Besucher des EVE Fanfests 2026 wurde die Möglichkeit geboten, einen Tropfen Blut für dieses Projekt zu spenden.

Die Erschaffer der Edda

Das Projekt ist durch Schriftsteller, die über ein tiefes Verständnis von Mythologie, Poesie, Geschichte sowie klassischer und zeitgenössischer Erzählkunst verfügen, mit der isländischen literarischen Tradition verbunden. Andri Snær Magnason ist ein preisgekrönter isländischer Schriftsteller und Filmemacher, dessen Werk die Bereiche Lyrik, Belletristik, Kinderliteratur und Sachliteratur umfasst. Seine Werke wurden international veröffentlicht und sind bekannt für die Verbindung von Fantasie, kultureller Reflexion und gross angelegten Themen. Jonas Reynir Gunnarsson ist ein gefeierter isländischer Dichter und Romanautor, dessen Werk in Island und Europa Anerkennung gefunden hat. Sein Schreiben zeichnet sich durch literarische Tiefe, poetisches Handwerk und eine starke Verbindung zur modernen isländischen Erzählkunst aus.

Gemeinsam werden sie dazu beitragen, eine Brücke zwischen alten Sagen-Traditionen und der lebendigen Mythologie zu schlagen, die von der EVE-Community geschaffen wird.

Die Bewahrung der Mythologie

Die Capsuleer Edda ist darauf ausgelegt, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende zu überdauern. Es handelt sich um die erste isländische Schrift, die seit über 700 Jahren auf Pergament (Kalbsleder) erhalten geblieben ist. Pergament ist eines der haltbarsten Schreibmaterialien der Menschheitsgeschichte. Viele mittelalterliche Pergamenthandschriften haben Hunderte von Jahren überdauert, und bei richtiger Konservierung kann es weitaus länger halten als die meisten modernen Speichermedien. EVE ist ein digitales Universum, doch die Capsuleer Edda verleiht seiner Geschichte und Designphilosophie eine physische Form, die Server, Websites und Archive überdauern kann.

Warum Capsuleer Edda wichtig ist

Für EVE-Fans ist dies mehr als nur ein Prestigeprojekt. Es ist ein Denkmal für Gamer im Allgemeinen. Die Geschichte von "EVE Online" ist die Geschichte seiner Spielerinnen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten führen Kapselpilotinnen Kriege, schliessen Allianzen, begehen gewagte Verratstaten und Raubzüge, schliessen Freundschaften und schaffen Legenden. Die Capsuleer Edda hält diese Geschichte fest, doch es geht um so viel mehr. Es ist ein Zeugnis dafür, dass Spiele ein Medium für Geschichtenerzählen, soziale Interaktion und Sinnstiftung sind.

Fenris Creations hat sich zum Ziel gesetzt, virtuelle Welten zu erschaffen, die bedeutungsvoller sind als das reale Leben. Die Capsuleer Edda reicht über die digitale Welt von "EVE Online" hinaus in die physische Welt und könnte (eines Tages) sogar im Weltraum landen. Für die Fans anderer Spiele aus dem EVE-Universum ist es eine Einladung, ihre eigenen unvergesslichen Geschichten und Mythen zu erschaffen und so zur Geschichte von New Eden beizutragen. Und für Spieler und Schöpfer anderer virtueller Welten sollte es als Inspiration dienen, ihre eigenen epischen Sagen zu erschaffen.