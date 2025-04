EVE Frontier: 10-tägige Testphase

CCP Games kündigte an, dass am Freitag, den 11. April, eine 10-tägige Testphase für "EVE Frontier" beginnt. Alle die sich als "Remnants" registriert haben, sind dazu eingeladen das Weltraum-Survival-MMO während seiner weiteren Entwicklung zu erleben. Spieler, die einen Account registriert haben, können sich kostenlos in das Spiel einloggen und sich anderen inmitten der Dunkelheit von Frontier anschliessen.

"EVE Frontier" ist ein in Entwicklung befindliches Survival-MMO für PC und Mac. Die Galaxie ist eine Sandbox, die von spielergesteuerten Aktivitäten geprägt ist. Mit eigens geschaffenen Fraktionen und Währungen bis hin zu Basen, privaten Wirtschaftssystemen und dem Sternentor-Netzwerk gibt CCP Games den Spieler die Werkzeuge an die Hand, um eine lebendige Spielwelt zu erschaffen. Die kreativen Möglichkeiten werden durch die offene Entwicklung von Drittanbietern und Open-Source-Code verbessert.

Anmeldungen sind hier möglich.