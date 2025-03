EVE Frontier: CCP Games rekrutiert Zentralbank-Ã–konomen

CCP Games gibt die Ernennung von Stefán Þórarinsson zum Head of Economy bekannt. Stefán Þórarinsson war früher Wirtschaftswissenschaftler bei der isländischen Zentralbank und verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen makroökonomische Analyse, Geldpolitik und Marktdynamik. Seine Ernennung markiert den nächsten Schritt im Engagement von CCP Games, die Legitimität seiner virtuellen Ökonomien zu vertiefen und Innovation in der Spieleindustrie voranzutreiben.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat "EVE Online" den Massstab für Wirtschaft in Spielen gesetzt und ist das bekannteste Beispiel für ein spielergesteuertes Finanzsystem. Mit "EVE Frontier" verfolgt CCP Games einen noch nie dagewesenen Ansatz zur Verfeinerung und Legitimierung des Konzepts und stellt sicher, dass die Finanzsysteme im Spiel mit der gleichen Sorgfalt und Analyse funktionieren wie in der realen Welt. Unter Þórarinssons Leitung wird "EVE Frontier" die Arbeit von Dr. Eyjólfur Guðmundsson fortsetzen, dessen Ernennung zum Lead Economist für "EVE Online" eine Premiere für virtuelle MMO-Welten war. Dr. Guðmundssons grundlegende Beiträge zu tiefgreifenden Wirtschaftsmodellen und Geldpolitik werden nun mit "EVE Frontier" und seiner Fähigkeit, fortschrittliche Wirtschaftstheorien in einer offenen Umgebung zu modellieren, fortgesetzt. Auf diese Weise will CCP Games wertvolle Einblicke in die digitale Finanzwelt und dezentrale Wirtschaftssysteme bieten.

"Virtuelle Ökonomien sind nicht mehr nur Spielsysteme, sondern lebendige, sich entwickelnde Finanzsysteme, die ernsthaft untersucht werden müssen. CCP Games ist führend bei der Überbrückung der Kluft zwischen der Wirtschaft im Spiel und den Finanzprinzipien der realen Welt, und ich freue mich, einen Beitrag zu dieser innovativen Arbeit leisten zu können. Unser Ziel ist es nicht nur, eine Vielzahl von wirtschaftlichen Aktivitäten zu simulieren, sondern auch zu untersuchen, zu verfeinern und zu validieren, wie virtuelle Ökonomien in grossem Massstab funktionieren; EVE Frontier wird den Standard dafür setzen, wie diese Systeme strukturiert, reguliert und verstanden werden können."

Stefán Þórarinsson, Head of Economy.

Als Teil dieses Engagements startet CCP Games ab heute eine Reihe umfassender wirtschaftlicher Updates für EVE Frontier. Im Rahmen dieser Initiative werden grundlegende Aspekte der Wirtschaft analysiert, wobei das erste Update der Frontier-Wirtschaftspolitik (Update I) Folgendes beinhaltet:

Geldpolitik & Inflation: Verstehen, wie wirtschaftliche Hebel die Preisbildung, Währungsstabilität und das Marktverhalten in einer vollständig spielergesteuerten Welt beeinflussen.

Marktgleichgewicht & Handelsdynamik: Erforschen, wie Angebot und Nachfrage aufgrund von Spieler- und NPC-Interaktionen schwanken.

Vermögenswerte und Währungsströme: Bewertung der Integration von digitalen Vermögenswerten und ihrer Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Spiel.

Verhaltensökonomie in virtuellen Welten: Sammeln von Daten über die Entscheidungsfindung von Spieler:innen, Finanzspekulationen und wirtschaftliche Anpassung.

"Die Ernennung von Stefán Þórarinsson bringt uns in unserem Ziel voran, ein wirklich offenes Finanzsystem in einer virtuellen Welt zu schaffen. Seit unseren Anfängen haben wir uns bemüht, Welten zu schaffen, in denen die Spieler:innen über die Beschränkungen unseres eigenen Designs hinausgehen – das ist die Geschichte hinter EVE Online, mittlerweile seit bald 30 Jahren. Mit EVE Frontier wollen wir noch mutiger sein: Stefáns Erfahrung bei der isländischen Zentralbank ist ein wichtiger Beitrag, um unsere Wirtschaft weiterzuentwickeln und für die Spieler:innen zu öffnen. Durch die Abschaffung von Währungskontrollen und die Förderung aufstrebender Wertesysteme wird EVE Frontier den Aufbau virtueller Nationen neu definieren und Einblicke sowohl in die digitale als auch in die reale Wirtschaft bieten."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

Um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, werden die Updates in einer vollständig kontrollierten Umgebung durch Founder Access durchgeführt, so dass CCP Games unter Verwendung akademischer und institutioneller Methoden modellieren, vorhersagen und optimieren kann, wie virtuelle Ökonomien unter verschiedenen Bedingungen funktionieren. Die Ergebnisse sind ein wichtiger Schritt für das Ziel, die Grenzen virtueller Welten zu erweitern, und werden sowohl die Entwicklung von "EVE Frontier" als auch die breitere Diskussion darüber beeinflussen, wie digitale Ökonomien in Zukunft untersucht, strukturiert und aufrechterhalten werden können.