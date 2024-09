CCP kündigt EVE Frontier an

CCP Games kündigt heute EVE Frontier an, ein Weltraum-Survival-Spiel, das sich durch Freiheit, Herausforderung und Konsequenzen auszeichnet. Spieler erwachen aus der Stasis als letztes Überbleibsel der Menschheit aus einem besseren Zeitalter. Die Zivilisation ist in den Ruinen ihres Ehrgeizes zerfallen. Wilde Drohnenschwärme durchstreifen die Ödnis, und die Überlebenden kämpfen um die Kontrolle über die Ressourcen. Welche Identität wird im Schatten des Trinärs angenommen?

Mit "EVE Frontier" erschafft CCP Games eine tiefgehende, spielergesteuerte Sandbox für eine neue Ära. Die Spieler wurden in einen grausamen und brutalen Kosmos geworfen und sind für die Zeit und das Licht verloren gegangen. Um zu überleben, müssen sie erforschen, ausbeuten und im Angesicht der ständigen Auslöschung expandieren. The Frontier ist eine zerrüttete Region des Weltraums, die durch die Anwesenheit von supermassiven schwarzen Löchern, die durch ihre Gravitation in einem makabren Tanz verbunden sind, verformt wurde. Eine gefährliche künstliche Intelligenz wütet in ihren Tiefen, korrumpiert und verzehrt die Überreste dessen, was noch existiert.

Da sich alle Spieler auf einem einzigen Server befinden, lauern Tod und Gelegenheit gleichermassen. Bewusstsein ist Macht: Die Fähigkeiten als Pilot und die eigenen strategischen Entscheidungen bestimmen über den Ausgang jeder Begegnung, egal ob Hit-and-Run-Taktik, Stealth oder der Krieg bevorzugt wird. Durch die Nutzung der natürlichen Ressourcen der Frontier wird das eigene Schiff mit wichtiger Technologie aufgerüstet und erhält neue Fähigkeiten. Das Beschaffen von Treibstoff, dem Lebenselixier des Schiffes, treibt die Reise an, während Gefahren überwunden werden. Eine von der Gemeinschaft gesteuerte und dynamische Wirtschaft ermöglicht es, eigene Währungen zu erstellen, Märkte zu etablieren und in einer wirklich offenen Umgebung mit Gütern, Dienstleistungen und Ansehen zu handeln.

Die Zivilisation wird aus ihrer Asche wieder aufgebaut, indem mit Smart Assemblies, einer offenen Plattform, die Infrastruktur im Weltraum konstruiert und programmiert wird. Der eigene Einfluss kann durch Verteidigungsanlagen, Handelsposten und verschiedene Arten von Funktionen erhöht werden, die jeweils mit einer programmierbaren Ebene ausgestattet sind, die die Welt der Grenze mit der realen Welt ausserhalb der Grenze verbindet. Dabei können eigene Ideen entwickelt oder auf die Bedürfnisse anderer eingegangen werden: Von Missionssystemen bis hin zu privaten Wirtschaftssystemen, Smart Assemblies ermöglichen die Entwicklung von Drittanbietern mit einem Toolkit für Entwickler, um über eine virtuelle Welt hinaus zu bauen.

"EVE Frontier definiert das Survival-Genre neu, indem es intensives Weltraum-Survival-Gameplay mit dem grenzenlosen emergenten Potenzial eines spielergesteuerten, persistenten Sandbox-Universums verbindet. Von der Ausbeutung des Weltraums bis hin zur Gestaltung ganzer Volkswirtschaften - jede Entscheidung hat Auswirkungen auf diese dunkle und kompromisslose Weite. Wir heissen Sie herzlich willkommen, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in unserer Geschichte zu gehen; wachen Sie ewig auf."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich für den bevorstehenden geschlossenen Playtest der Phase 4 zu bewerben, gibt es hier.