EVE Frontier startet Cycle 5: Shroud of Fear

CCP Games kündigte heute an, dass "EVE Frontier" am Mittwoch, den 11. März 2026, in Cycle 5 des Founder Access startet. Dieser fünfte Zyklus mit dem Titel "Shroud of Fear" ist ein weiterer Schritt in Richtung der langfristigen Vision von CCP Games für "EVE Frontier" als Hardcore-Weltraum-Survival-Erlebnis.

"Shroud of Fear" führt die Shell-Industrie ein: Ihr könnt nun die Klonkörper, die ihr bewohnt, selbst herstellen und habt direkte Kontrolle über die Produktion, Lagerung und Verbesserung. Mit der Einführung der Produktionsstätte "Nursery" und der Lagerstätte "Nest" könnt ihr neue Shells erstellen und deren Fähigkeiten mithilfe von Crowns – speziellen Speicherkonstrukten – verwalten, um eure Fähigkeiten und euren Fortschritt zu gestalten. Wenn eine Hülle zerstört wird, gehen die auf diesen Körper aufgeprägten Fähigkeiten und Erinnerungen verloren, was Vorbereitung und Anpassungsfähigkeit erfordert, um in der gnadenlosen Natur von Frontier zu überleben.

Auch die Galaxie entwickelt sich weiter. Orbitalzonen ersetzen nun Dungeons und führen unterschiedliche, beständige Ökosysteme in den Sonnensystemen ein, in denen Ressourcen, NPCs und Beute auf natürliche Weise verteilt sind. Wilde KI patrouilliert nun dynamisch zwischen Punkten von Interesse, reagiert auf ihre Umgebung, analysiert und verteidigt wichtige Orte. Zwei neue Arten von Rissen und Rohstoffen sind in fast jedem Sternensystem verfügbar, sodass Spieler*innen früher und häufiger Zugang zur Rohstoffindustrie erhalten.

Das Bauen einer Basis wird ausserdem weiter vertieft. Auf den Baustellen an den eigenen Netzwerkknoten könnt ihr gemeinsam Materialien liefern, bevor die Strukturen in Betrieb genommen werden. An L-Punkten können nun mehrere Spieler eine Basis errichten, was die Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Konflikte erhöht. Die Verteidigungsinfrastruktur wurde ebenfalls überarbeitet und um drei spezialisierte Geschütztürme erweitert: den Autocannon Turret, der kleinere Schiffe zerstören soll, den Plasma Turret, der mittelgrossen Bedrohungen entgegenwirken soll, und den schweren Railgun Turret, der für den Einsatz gegen grössere Kampfschiffe entwickelt wurde.

Die Fortbewegung und der Kampf wurden verfeinert und definieren nun neu, wie Schiffe fliegen, kämpfen und Risiken bewältigen. Der Kampf wurde neu ausbalanciert, um klar zwischen leichten und schweren Schiffen zu unterscheiden. Leichtere Rümpfe beschleunigen nun schneller und fliegen engere Flugbahnen und haben Slot-Layouts, die aktive Verteidigungsmassnahmen betonen. Schwerere Schiffe tauschen Wendefreudigkeit gegen grössere Masse, höhere Höchstgeschwindigkeiten und passive Widerstandsfähigkeit ein. Ausserdem kann eine neue, leistungsstarke Exclave-Fregatte hergestellt werden, die allen, die Präzision bevorzugen, eine fokussierte Option mit hoher Mobilität bietet. Auch die Fortbewegungssysteme wurden aktualisiert. Treibstoff hat nun neue Eigenschaften, die sich auf den aktiven Verbrauch und interstellare Reisen auswirken, während passives Scannen es Spieler ermöglicht, Signaturen im Weltraum zu erkennen und ihre Umgebung zu überwachen, bevor sie sich bewegen oder angreifen.

*Mit "Shroud of Fear" migriert "EVE Frontier" von Ethereum zur Sui-Blockchain. Der am selben Tag startende Frontier Hackathon 2026 ist mit einem Preisgeld von 80'000 US-Dollar dotiert und lädt Entwickler dazu ein, Mods zu entwickeln, die "Frontier" sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Spielwelt erweitern.