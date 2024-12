Founder Access für EVE Frontier angekündigt

CCP Games kündigte heute den Founder Access für "EVE Frontier" an, der den Spielenden die Möglichkeit gibt, die Zukunft der Weltraum-Survival-Simulation mitzugestalten und kontinuierlich auf den in Entwicklung befindlichen Build zuzugreifen. Ab Dienstag, den 10. Dezember, können alle, die den Founder Access besitzen an einem exklusiven und dauerhaft aktiven Server in der Closed Alpha teilnehmen, wo sie der sich entwickelnden Galaxie Frontier ihren Stempel aufdrücken werden.

"EVE Frontier" ist eine Online-Survival-Sandbox mit einem offenen Server, einer offenen Wirtschaft und einem offenen Ökosystem, das durch konfigurierbare und programmierbare Komponenten, Währungen und Features verändert werden kann. Der neue First-Look Trailer zeigt die Vision von CCP Games für ein gnadenloses Weltraum-Survival-Erlebnis, das die Fähigkeiten der Spielenden, ihre Aufmerksamkeit und Beherrschung der Umgebung belohnen wird. Als erwachte Hülle werden Sie in die lange Dunkelheit geworfen, um über 100.000 Sternensysteme voller Tod und Möglichkeiten zu erforschen, zu überleben und neu aufzubauen.

Der Founder Access markiert die nächste Phase in der Entwicklung von "EVE Frontier" und bietet allen einen permanenten Zugang vor dem Start. Beginnend mit der Closed Alpha können die Inhaber des Founder Access spielen, Feedback geben und die Zukunft von "EVE Frontier" erleben, während kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzugefügt werden. Founder Access Packs bieten zusätzliche

Vorteile wie Namensreservierung, Kosmetika, Discord-Rollen, Zugang zu CCP Games Entwickler-Streams und mehr. Founder werden auch in der Lage sein, die enthaltene Premium-Abonnementzeit einzulösen, wenn "EVE Frontier" in Zukunft als Free-to-Play startet.

"In EVE Frontier vertiefen wir den Beitrag und die Verbindung, die Spielenden zu einer lebendigen Galaxie haben. Eine virtuelle Welt, in der Entwickler und Spielende gleichberechtigt sind und in der die Regeln für alle gelten.Unsere langfristige Vision ist es, ein offenes Ökosystem zu schaffen, das von den Bewohnern der Frontier selbst aufgebaut, betrieben und regiert wird. Der Founder Access ist der Beginn einer neuen und aufregenden Phase in dieser Entwicklung und gibt den Spielenden die Möglichkeit, auf sinnvolle Weise Teil unseres kollaborativen Ansatzes zu werden."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

Seit heute können alle den Founder Access kaufen oder sich für die kostenlose Testversion anmelden..