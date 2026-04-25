EVE Frontier × Sui 2026-Hackathon

CCP Games hat die Gewinner des EVE Frontier × Sui 2026 Hackathons bekannt gegeben. An der dreiwöchigen Online-Veranstaltung nahmen über 800 Personen teil, die mehr als 120 Projekte entwickelten. Ziel war es zu untersuchen, wie ihr das Spieluniversum erweitern und neugestalten könnt.

CradleOS, entwickelt vom Modder Reality Anchor, sicherte sich den mit 25'000 US-Dollar dotierten Hauptpreis für sein von Spielern gesteuertes Zivilisationsmanagementsystem, der 15'000 US-Dollar in bar, 10'000 US-Dollar in SUI-Token und eine Reise zum EVE Fanfest 2026 umfasste. CradleOS wurde entwickelt, um alles von der Regierungsführung und Verteidigung bis hin zu Logistik und Wirtschaft zu verwalten, und verkörpert den Höhepunkt der Mission des Wettbewerbs: Spieler zu befähigen, über das blosse Überleben der Gefahren der Frontier hinauszugehen und damit zu beginnen, die Grundlagen ihres Universums für die ferne Zukunft zu gestalten.

Die Gesamtsieger

Erster Platz: CradleOS

Ein Zivilisationsmanagementsystem, mit dem ihr Gebiete verwaltet, Ressourcen koordiniert und die Logistik steuert. Über eine On-Chain-Infrastruktur könnt ihr so eine Gesellschaft aufbauen. Entwickler Reality Anchor erhielt dafür den Hauptpreis im Wert von 25'000 US-Dollar sowie eine Reise zum EVE Fanfest 2026 .

Zweiter Platz: Blood Contract

Ein Kopfgeldsystem, mit dem ihr Belohnungen auf Ziele aussetzt. Automatische Auszahlungen machen PvP zu einer strukturierten Aktivität.

Dritter Platz: Civilization Control

Ein Kontrollsystem zur Verwaltung von Infrastruktur wie Toren und Handelsrouten über eine einzige Schnittstelle.

Kategoriesieger im Überblick

Nützlichkeit (EasyAssemblies): Ein Tool, mit dem ihr über eine visuelle Oberfläche Strukturen wie Lager und Verteidigungsanlagen anpasst.

Technische Umsetzung (Frontier Flow): Ein Open-Source-Tool, mit dem ihr Automatisierungen per Drag-and-Drop entwerft, ohne selbst programmieren zu müssen.

Kreativität (Bazaar): Ein begehbarer Marktplatz, der den Handel in einen sozialen Raum verlagert.

Seltsamste Idee (Shadow Broker Protocol): Hier werden Spionage und Informationen zu einer handelbaren Ressource, die ihr als Machtmittel einsetzen könnt.

Live Frontier Integration (Frontier Factional Warfare): Eine Funktion für Konfliktzonen, in denen ihr um die Kontrolle von Zielen kämpft.

Modding und Infrastruktur

In "EVE Frontier" erstellt ihr Mods, indem ihr das Verhalten der Infrastruktur konfiguriert. Mithilfe von Smart Assemblies platziert ihr Strukturen wie Sternentore oder Lagereinheiten in der Welt. Jede Struktur hat eine programmierbare Ebene, sodass ihr festlegt, wie sie funktioniert. Dies reicht von einfachen Einstellungen bis zu Logiken, die den Zugriff steuern oder neue Spielsysteme schaffen.

Da die Datenschicht des Spiels öffentlich lesbar ist, können externe Anwendungen den Zustand des Universums auslesen. Diese Daten fliessen in Tools oder Dashboards ein, die mit dem Spiel interagieren. So entstehen Funktionen, die dauerhaft in der Live-Umgebung bestehen bleiben und von euch erweitert werden können.