EVE Frontier: Kostenlose Testphase

CCP Games kündigt heute eine 10-tägige Testphase für "EVE Frontier" an und lädt alle, die sich als Remnants registriert haben dazu ein, das Weltraum-Survival-MMO zu erleben. Das Spiel wird zeitgleich in der Closed Alpha weiter entwickelt. Ab dem 14. Februar können sich alle, die ein Konto registriert haben, kostenlos in das Spiel einloggen und sich anderen Spielenden in der Dunkelheit von Frontier anschliessen.

Mit "EVE Frontier" erschafft CCP Games ein tiefgründiges, spielergesteuertes Weltraum-Survival-MMO. Spielende wurden in einen grausamen und brutalen Kosmos geworfen und sind für die Zeit und das Licht verloren gegangen. Um zu überleben, müssen sie erforschen, ausbeuten und im Angesicht der ständigen Auslöschung expandieren. The Frontier ist eine zerrüttete Region des Weltraums, die durch die Anwesenheit von supermassiven schwarzen Löchern, die durch ihre Gravitation in einem makabren Tanz verbunden sind, verformt wird. Eine schurkische KI wütet in ihren Tiefen, korrumpiert und verzehrt die Überreste dessen, was noch existiert.

Anmeldungen für die 10-tägige Testphase sind hier möglich...