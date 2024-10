EVE Galaxy Conquest: Launch-Trailer

CCP Games veröffentlicht heute "EVE Galaxy Conquest" für iOS und Android. Das Spiel ein kostenloses 4X-Strategiespiel, das im Universum von "EVE Online" spielt. "EVE Galaxy Conquest" wurde vom CCP Games-Studio in Shanghai entwickelt und bietet ein rasantes 4X-Gameplay, das Ressourcenmanagement, Diplomatie und Kampf miteinander verbindet und die epischen Weltraumschlachten von New Eden in die Hände der Spieler legt.

Inmitten eines beispiellosen Angriffs ruchloser Mächte müssen sich die Spieler:innen für eines der vier mächtigen Imperien – Caldari-Staat, Gallente-Föderation, Amarr-Imperium oder Minmatar-Republik – entscheiden, ikonische Schiffe aus "EVE Online" kommandieren und um die Kontrolle über den Kosmos kämpfen. Um als Sieger hervorzugehen, müsst ihr jeden Zug strategisch planen, unerforschte Gebiete erkunden, Ressourcen verwalten und eure Imperien durch Diplomatie, Allianzen oder Kriegsführung ausbauen.

"Mit EVE Galaxy Conquest bringen wir den Spieler:innen das EVE-Universum auf eine Art und Weise näher, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben: in gewaltiger 4X-Strategie. Wir haben hart daran gearbeitet, die Essenz von EVE Online mit der strategischen Tiefe des 4X-Gameplays zu kombinieren, und das alles optimiert für mobile Geräte. Es ist die perfekte Gelegenheit sowohl für neue als auch für langjährige Fans, in New Eden einzutauchen."

Bing Mikael Xi, Executive Producer von "EVE Galaxy Conquest".