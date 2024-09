EVE Galaxy Conquest: Starttermin des 4X-Strategiespiel

CCP Games gab heute den offiziellen Starttermin für "EVE Galaxy Conquest" bekannt, das kostenlose 4X-Strategiespiel, das den spielergesteuerten Konflikt von New Eden auf mobile Geräte bringt. Angehende Kommandanten können sich am 29. Oktober 2024 auf den galaktischen Krieg vorbereiten, wenn das Spiel weltweit auf iOS- und Android-Geräten erscheint.

Zu diesem Anlass hat CCP einen Cinematic-Trailer veröffentlicht und die Vorregistrierung im Apple App Store und Google Play Store gestartet.

"EVE Galaxy Conquest" wurde vom CCP Games-Studio in Shanghai entwickelt und bringt den spielergesteuerten Konflikt des berühmten EVE Online-Universums auf mobile Geräte. Böse Mächte haben einen noch nie dagewesenen Angriff gestartet und die etablierten Imperien überwältigt. Um diese Bedrohung zu bekämpfen, haben die Anführer der Imperien das Walhalla-System ins Leben gerufen. Damit werden heldenhafte Kommandanten wiederbelebt, die den Kampf zur Rückeroberung von New Eden anführen. Spieler wählen ihr Imperium und bilden Flotten mit ikonischen Schiffen aus "EVE Online", um die Galaxie zu dominieren, indem sie Allianzen bilden oder alleine in einem saisonalen Kampf um die Vorherrschaft der Fraktionen kämpfen. Sie können unaufhaltsame Armadas formieren, sich mit Verbündeten zusammenschliessen und darum wetteifern, den Kosmos zu erobern.

"Der 29. Oktober ist der Tag, an dem sich die Kommandanten erheben werden, um New Eden von den Kräften zurückzuerobern, die es zerstören wollen. Das Schicksal der Galaxie hängt in der Schwebe, und wir können es kaum erwarten, die Allianzen und Rivalitäten zu sehen, die ihre Zukunft gestalten werden."

Bing Mikael Xi, Executive Producer von "EVE Galaxy Conquest" und General Manager von CCP Shanghai

"EVE Galaxy Conquest überträgt das riesige, spielergesteuerte Universum von EVE Online in einer neuen 4X-Erfahrung auf die Handfläche. Ob die Spieler sich entscheiden, Allianzen zu schmieden oder alleine zu spielen – ihre Entscheidungen werden die Zukunft der Galaxie bestimmen."

Michael Lee, Brand Director bei CCP Shanghai