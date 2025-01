EVE Online 2025 Roadmap

CCP Games veröffentlichte im heutigen Directors‘ Stream die Roadmap für das Weltraum-MMO "EVE Online" für das Jahr 2025. Diese verspricht zwei grosse Erweiterungen, die Rückkehr beliebter In-Game-Events sowie das lang erwartete Wiedersehen beim EVE Fanfest 2025, das vom 01. bis 03. Mai in der Harpa-Konzerthalle in Reykjavík stattfinden wird. Der Stream ist auch nachträglich auf den offiziellen CCP Games Twitch- und YouTube-Kanälen zu sehen.

Während sich die Geschichte von Revenant weiter entfaltet, wird die wachsende Spannung zwischen den Deathless und den Driftern zur nächsten Erweiterung für "EVE Online" führen, die im Sommer 2025 erscheinen wird. Der Fokus liegt auf der Befähigung der Spieler innerhalb der Sandbox. Sie wird verbesserte Werkzeuge für die Anpassung des spielereigenen, souveränen Raums bieten, die es den Kapselpiloten ermöglichen, vieles selbst zu bestimmen und Inhalte für ihre Communities zu erstellen. Diese Upgrades wurden entwickelt, um Unternehmen im Spiel ein höheres Mass an Handlungsfreiheit zu geben und das dynamische und spielergesteuerte emergente Gameplay im Universum von New Eden zu vertiefen.

Die Einführung von Freelance-Projekten wird die Tür zu neuen Ebenen der Zusammenarbeit öffnen, in denen Piloten selbst Missionen erstellen und die anderer Spieler abschliessen können. Von Söldnerverträgen bis hin zu kollaborativen Unternehmungen wird dieses System neue Möglichkeiten für Storytelling, Konflikte, Erkundung und den Aufbau von Beziehungen in "EVE Online" schaffen. Mit neuen Schiffen, taktischen Zielen und Werkzeugen für alle Flottengrössen wird die Zukunft des Krieges weiter umgestaltet werden. Diese Ergänzungen bieten einen fruchtbaren Boden für kleine und grosse Flotten, um zu wachsen und die charakteristische Sandbox von EVE noch weiter auszubauen.

"Dieses Jahr legen wir noch mehr Macht in die Hände unserer Kapselpilot. Von der Anpassung des souveränen Raums bis hin zur Erschaffung von Missionen, die neue Allianzen entfachen, geht es in der Roadmap 2025 darum, den Spieler die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Momente sowie ihre eigenen Geschichten zu erschaffen und zu gestalten und letztendlich Teil der Geschichtsbücher von New Eden selbst zu sein. EVE Online war schon immer ein lebendiges Universum, das von seiner Community angetrieben wird, und mit den neuen Tools und Systemen, die wir einführen, war das Potenzial für Kreativität und Zusammenarbeit so gross wie nie zuvor."

Snorri Árnason, Game Director für EVE Online

"Das Jahr 2025 wird für EVE Online von grosser Bedeutung sein. Wir haben auf das Feedback der Spieler gehört, um unseren Entwicklungsprozess zu verfeinern und qualitativ hochwertige Erweiterungen zu entwickeln, die den Kapselpiloten mehr Möglichkeiten bieten. Schliesst euch uns in New Eden an und erlebt ein Jahr voller Charaktere, die ihr kennenlernen könnt, Allianzen, die ihr schmieden - oder brechen - könnt, und spannender Geschichten, die es aufzudecken gilt. Es ist ein Jahr, das ihr nicht verpassen solltet!"

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

Die bei den Fans beliebten Events wie der Capsuleer Day, Crimson Harvest und Winter Nexus kehren 2025 ebenso zurück wie das Alliance Tournament, das einen harten Wettbewerb zwischen den besten Flotten von New Eden verspricht. Später in diesem Jahr, im Winter 2025, wird ausserdem die zweite Erweiterung erscheinen.

Die Tickets für das EVE Fanfest 2025 sind fast ausverkauft. Kapselpiloten, die teilnehmen möchten, können Tickets bei Eventbrite kaufen. Diejenigen, die das volle Fanfest-Erlebnis erleben möchten, können ausserdem den Festival-Pass erwerben, der den Zugang zur legendären Party at the Top of the World, exklusive "EVE Online"-Inhalte im Spiel, ein EVE Fanfest 2025-T-Shirt und eine Goodie-Bag beinhaltet.