EVE Online: Capsuleer Day XXII

CCP Games kündigt zum heutigen Capsuleer Day XXII an, dass die Drifter-Krise in "EVE Online" ihren Siedepunkt erreicht: Nexus Reckoning, das heute am 15. April in "EVE Online" startet. Dieses gross angelegte saisonale Event lädt Kapselpilot*innen in ganz New Eden ein, an einem fraktionsgesteuerten Krieg teilzunehmen, der sich über Wurmlöcher, Pochven und den Raum des Imperiums erstreckt. Die Spielenden werden sich in risikoreiche Kämpfe stürzen, lukrative Herausforderungen meistern und exklusive Belohnungen freischalten, während sich die letzte Phase der Krise entfaltet.

Mit dem Abschluss des Wettlaufs um die Bienenstöcke fassen die Fraktionen mit den höchsten Punktzahlen nun in den Wurmlochsystemen der Drifter Fuss. Dies ist der Beginn einer breiteren Offensive, die die Unterstützung von Kapselpiloten aller Couleur erfordert. Zwei neue Orte, an denen viel auf dem Spiel steht, der Labyrinth-Komplex und der ominöse Nexus-Punkt (beide sind für Tech-II-Schlachtkreuzer und darunter gesperrt), werden selbst für die erfahrensten Pilot*innen eine Herausforderung darstellen. Währenddessen bereiten die Drifter einen brutalen Vergeltungsschlag vor.

Hauptmerkmale vom Capsuleer Day XXII

Faction-Driven War – Unterstützung führender Fraktionen im Kampf um die Sicherung der Drifter-Wurmlochsysteme.

Neue Kampfzonen – Erforschung von zwei hochriskanten Schauplätzen: Labyrinth-Komplex und Nexus-Punkt.

Alle Spielstile sind willkommen – Kampf, Hacking, Industrie und Handel bestimmen das Ergebnis.

Exklusive Belohnungen – Erwerb von SKINs und SKINR-Komponenten im Drifter-Design.

Tägliche Login-Boni – Täglicher Login bringt wachsende Belohnungen wie die Omega-Belohnungen von Tag 1 und eine bedeutende Skill-Point-Belohnung, die am 6. Mai freigeschaltet wird.

Agency- und AIR-Integration – Herausforderungen ganz einfach über beide Schnittstellen im Spiel finden.

Alle Kapselpiloten haben die Chance, einen bedeutenden Einfluss zu nehmen. Ob Kämpfe an der Front, die die feindliche Logistik stört, Spekulationen auf Beutemärkten oder der Bau von Kriegsmaschinen, die eigenen Handlungen beeinflussen das Endergebnis. Die langjährigen Inhalte der Drifter-Krise bleiben aktiv und werden auf weitere Regionen ausgedehnt, während die Horizon-Belagerungspunkte mit neuen Wendungen im Pochven- und Wurmlochraum zurückkehren.

Capsuleer Day XXII: Nexus Reckoning endet am 15. Mai.