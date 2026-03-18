EVE Online: Catalyst-Update

CCP Games veröffentlichte heute ein umfangreiches Update für "EVE Online: Catalyst". Damit setzen sie die fortlaufende Anpassung der Schiffsbalance fort – mit gezielten Änderungen, die das Ökosystem von New Eden dynamisch halten und gleichzeitig seine langfristige Stabilität stärken. Das Update konzentriert sich auf klarere Rollenverteilungen der Schiffe, eine stärkere Risiko-Ertrags-Dynamik und eine grössere strategische Vielfalt in PvP und PvE. Es baut auf den Funktionen der Erweiterung Catalyst auf und legt gleichzeitig den Grundstein für die bevorstehende Präsidentschaftswahl der Gallente am 19. März 2026.

"Seit über zwei Jahrzehnten wächst EVE Online als lebendiges Universum, das von seinen Spielerinnen geprägt wird. Dieses umfangreiche Update für die Erweiterung Catalyst unterstreicht unser Engagement, New Eden dynamisch und nachhaltig zu gestalten. Indem wir die Rollen der Schiffe schärfen, das Meta der Grosskampfschiffe verfeinern und neue risikoreiche Möglichkeiten für ambitionierte Kapselpilotinnen einführen, stärken wir die von den Spieler getragene Sandbox, die es dem EVE-Universum ermöglicht, sich gemeinsam mit seiner Community weiterzuentwickeln."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

Zu den wichtigsten Neuerungen des grossen Catalyst-Updates gehören gezielte Änderungen an Schiffsboni, Modulen und Ausrüstungswerten, die darauf abzielen, dominante Strategien einzudämmen und vielfältigere Flottenzusammensetzungen in ganz New Eden zu fördern:

Verbesserungen an Black-Ops-Schlachtschiffen: Black-Ops-Schiffe wurden zu auf Hinterhalte spezialisierten Predatoren umgestaltet, die über eine höhere Offensivkraft und einen geringeren Verteidigungspuffer verfügen, um einen Spielstil zu fördern, bei dem schnell zugeschlagen und sich dann zurückgezogen wird.

Black-Ops-Schiffe wurden zu auf Hinterhalte spezialisierten Predatoren umgestaltet, die über eine höhere Offensivkraft und einen geringeren Verteidigungspuffer verfügen, um einen Spielstil zu fördern, bei dem schnell zugeschlagen und sich dann zurückgezogen wird. Verbesserungen an Force-Auxiliary-Schiffen: Neue Kondensatorstabilitätsboni verbessern die Zuverlässigkeit von Force-Auxiliary-Grosskampfschiffen bei längeren Flottengefechten.

Neue Kondensatorstabilitätsboni verbessern die Zuverlässigkeit von Force-Auxiliary-Grosskampfschiffen bei längeren Flottengefechten. Verbesserungen am Trägerkampf: Erhöhter Schaden der Jäger stärkt die Präsenz der Träger auf dem Schlachtfeld und ihre Kampfwirkung.

Erhöhter Schaden der Jäger stärkt die Präsenz der Träger auf dem Schlachtfeld und ihre Kampfwirkung. CRAB-Leuchtfeuer für Träger: Einführung einer neuen PvE-Aktivität mit hohem Risiko und hoher Belohnung, die speziell für Pilot*innen von Grosskampfschiffen entwickelt wurde.

Einführung einer neuen PvE-Aktivität mit hohem Risiko und hoher Belohnung, die speziell für Pilot*innen von Grosskampfschiffen entwickelt wurde. Anpassungen an Triglavian- und SOCT-Schiffen: Balance-Anpassungen an der Triglavian Zirnitra und ausgewählten SOCT-Schiffen, um die Kosten besser an die Rolle auf dem Schlachtfeld anzupassen und vielfältigere Dreadnought-Flotten zu fördern.

Balance-Anpassungen an der Triglavian Zirnitra und ausgewählten SOCT-Schiffen, um die Kosten besser an die Rolle auf dem Schlachtfeld anzupassen und vielfältigere Dreadnought-Flotten zu fördern. Änderungen an der Streitkräfteprojektion: Anpassungen der Mechaniken für die Mobilität über grosse Entfernungen, einschliesslich Drifter-Wurmlöcher, um die strategische Tiefe zu bewahren und gleichzeitig unnötig bequeme Reisen durch New Eden zu reduzieren.

Anpassungen der Mechaniken für die Mobilität über grosse Entfernungen, einschliesslich Drifter-Wurmlöcher, um die strategische Tiefe zu bewahren und gleichzeitig unnötig bequeme Reisen durch New Eden zu reduzieren. Neubalancierung der Aktivitäten in Pochven: Aktualisierungen der Belohnungsverteilung und des Tempos der Standorte, die darauf abzielen, eine stärkere Beteiligung, mehr Konflikte und anhaltende Aktivität in der Region zu fördern.

Über die Gameplay-Aktualisierungen hinaus bereitet das grosse Catalyst-Update auch den Boden für einen neuen, von den Spielerinnen bestimmten politischen Moment in New Eden. Die Präsidentschaftswahlen der Gallente, die vom 19. März bis zum 16. April stattfinden, laden Kapselpilotinnen dazu ein, im Rahmen eines vierwöchigen Kampagnen-Events im Spiel Einfluss auf die Zukunft der Gallente-Föderation zu nehmen. Die Gallente-Wahlen unterstreichen einen Kerngedanken von "EVE Online": den Spielern die Möglichkeit zu geben, die politische und wirtschaftliche Zukunft von New Eden mitzugestalten.

Kapselpiloten können zwischen drei Kandidaten wählen – Soraya Roden, Lucas Tenzin und Alix Moreau – und deren Wahlkampf durch saisonale Herausforderungen und Aktivitäten unterstützen. Durch das Erfüllen von Zielen im bestehenden Gameplay und in neuen Event-Inhalten verdienen sich die Spieler Saisonpunkte, die einen Fortschrittsbalken für die von ihnen gewählte Person füllen. Die Wahlergebnisse werden den Weg für das nächste Kapitel der sich entfaltenden Geschichte von New Eden ebnen.