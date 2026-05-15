EVE Online: Cradle of War vorgestellt

Heute stellt Fenris Creations "Cradle of War", die nächste Erweiterung für das ikonische Sci-Fi-MMO "EVE Online", vor, die am 9. Juni 2026 erscheint. Die Erweiterung führt Militärkampagnen ein, ein neues System, das gross angelegte Konflikte zwischen den Imperien in New Eden strukturiert, ein neues Nicht-PvP-Starter-System, in dem unerfahrene Kapselpiloten gemeinsam mit anderen trainieren können, um sich darauf vorzubereiten, dem Universum ihren Stempel aufzudrücken, sowie acht neue Raumschiffe, darunter Navy-Zerstörer und Command Carrier, die die Möglichkeiten in allen vier Imperien erweitern.

Vor dem Hintergrund sich zuspitzender Konflikte zwischen den Imperien nach Instabilität im Hochsicherheitsraum markiert Cradle of War das eröffnende Kapitel der Theatres of War-Saga – eines Handlungsbogens über drei Erweiterungen hinweg, der sich auf die Weiterentwicklung spielergetriebener Kriegsführung im grossen Massstab konzentriert.

"Konflikte in EVE wurden schon immer von den Spieler vorangetrieben, doch nun treiben ihre Auswirkungen die Kriegsführung auf die nächste Stufe Militärkampagnen verbinden die Handlungen der Spieler zu andauernden Kriegen an mehreren Fronten. Die Spieler entscheiden weiterhin, wie sich Konflikte entfalten, doch nun formen diese Entscheidungen die Zukunft der Imperien."

Bergur Finnbogason, Creative Director für EVE Online

"Cradle of War macht gross angelegte Konflikte zugänglicher, ohne an Tiefe zu verlieren. Spieler können sich früher an den Kriegsanstrengungen beteiligen und dabei auf sinnvolle Weise Einfluss nehmen – sei es durch Kampf, Logistik, Industrie oder Aufklärung."

Snorri Árnason, Executive Producer für EVE Online

Militärkampagnen führen strukturierte Ziele und Fortschritt in die Konflikte der Imperien ein und verbinden die Aktivitäten der Spieler zu koordinierten Auseinandersetzungen an mehreren Schauplätzen. Kampfpiloten, Industrielle, Frachterpiloten, Entdecker und Koordinatoren werden alle zum Kriegseinsatz beitragen können.

Zur Unterstützung dessen erweitern acht neue Schiffe die Möglichkeiten – vom frühen Fronteinsatz bis hin zur Koordination von Endgame-Flotten. Neue Navy-Zerstörer sind für Fraktionskriege ausgelegt: schnell zu erlernen und effektiv in koordinierten Flotten. Neue Tech-II-Carrier führen fortgeschrittene Unterstützungsrollen ein und verstärken die Wirksamkeit verbündeter Kräfte durch Command Bursts, Support Fighter und Kontrolle über das Schlachtfeld.

Titel und Erfolge führen eine neue Ebene des Fortschritts ein, die eng mit der Identität der Spieler verbunden ist. Erfolge erfassen Aktivitäten in der gesamten Welt von New Eden, bieten neuen Spielern Orientierung und würdigen gleichzeitig langfristige Leistungen. Das Erreichen von Erfolgen schaltet Titel frei, die den Ruf eines Spieler sichtbar machen, während Kampagnenziele ebenfalls Titel vergeben, die die Rolle eines Spielers in den sich entwickelnden Konflikten von New Eden unterstreichen. Diese Titel erscheinen bei allen Interaktionen, vom Chat bis hin zu Aufträgen, und zeigen auf einen Blick Erfahrung, Schwerpunkt und Spielstil, während die Spieler im Laufe der Zeit ihre Identität und ihr Vermächtnis aufbauen.

Cradle of War führt ausserdem einen neuen Nicht-PvP-Anfängerbereich ein, der darauf ausgelegt ist, neuen Kapselpiloten einen besseren Einstieg in New Eden zu ermöglichen. Das Anfängersystem basiert auf gezielter Ausbildung, schrittweiser Komplexität und einer Gemeinschaft von anderen neuen Piloten und gibt Spieler Raum, sich ihre Sporen zu verdienen, bevor sie sich in die weiter entfernten Sicherheitsregionen des Weltraums wagen. Vom ersten Tag an lernen Neulinge, wie sie in New Eden etwas bewirken können, und werden so auf militärische Kampagnen, Flottenoperationen und die grösseren Konflikte vorbereitet, die EVE Online prägen.

Ausserdem stehen neue epische Story-Missionen zur Verfügung: spielbare, hyperrealistische Simulationen entscheidender Schlachten aus der Vergangenheit von New Eden. Anhand von vier entscheidenden Momenten – einem für jedes Imperium – tauchen Anfänger-Kapselpiloten in die Geschichte ein, um die Identität, die Feinde und die Ideale jeder Fraktion zu verstehen, vom Ausbruch aus Caldari Prime über die Schlacht von Pator bis hin zur Befreiung von Intaki. Auf den Golgothan-Feldern werden viele Spieler zum ersten Mal an der Seite eines Grosskampfschiffs kämpfen und dabei eine Geschichte erleben, von der selbst langjährige Kapselpiloten vielleicht schon gehört haben, die sie aber nie selbst durchlebt haben.

Die wichtigsten Features von EVE Online: Cradle of War beinhalten:

Militärische Kampagnen: Strukturierte Konfliktsysteme an mehreren Schauplätzen mit festgelegten Zielen und Fortschrittsstufen. Die Spieler leisten ihren Beitrag in den Bereichen Flotten, Logistik und Territorialkontrolle, wobei die dauerhaften Ergebnisse von der Beteiligung in grossem Massstab abhängen.

Strukturierte Konfliktsysteme an mehreren Schauplätzen mit festgelegten Zielen und Fortschrittsstufen. Die Spieler leisten ihren Beitrag in den Bereichen Flotten, Logistik und Territorialkontrolle, wobei die dauerhaften Ergebnisse von der Beteiligung in grossem Massstab abhängen. Neue Schiffe: Acht neue Schiffe erweitern die Optionen auf dem Schlachtfeld, darunter vier neue Tech-II-Kommandoträger, die Flottenoperationen abdecken und unvergleichliche Boosts und Nützlichkeit bieten, während sie den Ausgang kritischer Schlachten beeinflussen.

Acht neue Schiffe erweitern die Optionen auf dem Schlachtfeld, darunter vier neue Tech-II-Kommandoträger, die Flottenoperationen abdecken und unvergleichliche Boosts und Nützlichkeit bieten, während sie den Ausgang kritischer Schlachten beeinflussen. Neues Startersystem: Eine neue Nicht-PvP-Starterregion, in der unerfahrene Kapselpiloten die Grundlagen erlernen, gemeinsam mit anderen neuen Piloten trainieren und vom ersten Tag an Einfluss auf New Eden nehmen können, bevor sie sich in die weiter entfernten Sicherheitsregionen des Weltraums wagen.

Eine neue Nicht-PvP-Starterregion, in der unerfahrene Kapselpiloten die Grundlagen erlernen, gemeinsam mit anderen neuen Piloten trainieren und vom ersten Tag an Einfluss auf New Eden nehmen können, bevor sie sich in die weiter entfernten Sicherheitsregionen des Weltraums wagen. Neue epische Story-Missionen: Erlebe entscheidende Schlachten aus der Vergangenheit von New Eden. Anfänger-Kapselpiloten tauchen in vier entscheidende Momente ein – einen für jedes Imperium –, um zu verstehen, wofür jede Fraktion steht, für wen sie kämpft und wo ihre eigene Loyalität liegen könnte.

Erlebe entscheidende Schlachten aus der Vergangenheit von New Eden. Anfänger-Kapselpiloten tauchen in vier entscheidende Momente ein – einen für jedes Imperium –, um zu verstehen, wofür jede Fraktion steht, für wen sie kämpft und wo ihre eigene Loyalität liegen könnte. Kampagnenfortschritt: Kampagnen schreiten durch spielergesteuerte Aktivitäten an mehreren Fronten voran, wobei Ziele durch koordinierte Aktionen und anhaltende Präsenz in umkämpften Gebieten erreicht werden.

Kampagnen schreiten durch spielergesteuerte Aktivitäten an mehreren Fronten voran, wobei Ziele durch koordinierte Aktionen und anhaltende Präsenz in umkämpften Gebieten erreicht werden. Titel und Erfolge: Ein neues System, das die Aktivitäten der Spieler ganz New Eden erfasst und Titel freischaltet, die für Ansehen, Spielstil und Erfolge stehen. Titel sind bei allen Interaktionen sichtbar, sodass Spieler ihre Identität und ihren Fortschritt zur Schau stellen können.

In den Wochen nach dem Start der Erweiterung wird Fenris Creations weitere Neuigkeiten zu "Theatres of War" veröffentlichen, dem dreiteiligen Erweiterungszyklus, der sich auf die Entwicklung gross angelegter Konflikte in ganz New Eden konzentriert.