EVE Online: Crimson Harvest

CCP Games startet heute mit Crimson Harvest 2025, dem jährlichen Event für das Sci-Fi-MMO "EVE Online". Bis zum 04. November 2025 könnt ihr euch in "EVE Online" einloggen, um euch demn Schrecken zu stellen, die aus dem Blutvergiessen entstehen.
Während des Events könnt ihr...
- euch entweder den Blood Raiders oder dem Orden des Heiligen Tetrimon anschliessen, um Herausforderungsbelohnungen zu verdienen und in der Season voranzukommen,
- mysteriöse Orte in Highsec-, Lowsec-, Nullsec- und Wurmloch-Raum erforschen, an denen es biokybernetische Vorfälle gab, feindliche Wellen bekämpfen und versuchen, mit wertvoller Fracht beladene Shuttles zu zerstören und
- euch täglich einloggen und saisonale Herausforderungen abschliessen, um besondere Belohnungen zu erhalten, darunter PLEX, Erfahrungspunkte, Booster, Deathglow Remnant SKINs, SKINR-Komponenten und in der letzten Woche die Möglichkeit, eine Kiste mit einem seltenen Blood Raider Blueprint zu erhalten.