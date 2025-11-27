EVE Online: Eine Million Spieler 2025

CCP Games gab bekannt, dass sein bekanntester Titel, "EVE Online", seit vergangenem Wochenende über eine Million Spieler im Jahr 2025 verzeichnen kann und damit auch das höchste Engagement neuer sowie erfahrener Kapselpiloten seit fast einem Jahrzehnt. Dieser Meilenstein zeigt die anhaltende Stärke des MMORPGs und erzeugt Momentum für das Jahr 2026 durch die von den Spielern getragene Dynamik.

Die Beliebtheit von "EVE Online" zeigt sich auch an der Zahl der gleichzeitigen Spieler. Mit einer Spitze von 41'322 Kapselpiloten, die zeitgleich in New Eden aktiv sind, erreicht CCP Games auch hier die höchste Zahl der vergangenen Jahre. Das Team drückt seine Freude unter anderem via Facebook und X aus und betont seine Dankbarkeit "dafür, dass ihr die treibende Kraft hinter New Eden seid".

"EVE Online: Catalyst", die letzte Erweiterung für "EVE Online", ist am 18. November 2025 erschienen und hat einen grossen Teil zum aktuellen Erfolg beigetragen. Sie enthält umfassende Neuerungen in den Bereichen Bergbau, Exploration und interstellare Navigation und macht das Spiel zu einem der bisher zugänglichsten EVE Online-Erlebnisse.

EVE Online kann kostenlos unter eveonline.com gespielt werden.