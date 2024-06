CCP Games veröffentlicht heute "EVE Online: Equinox", die nächste grosse erzählerische Erweiterung für das Sci-Fi-Raumfahrt-MMO "EVE Online. Equinox" behandelt die zunehmenden Spannungen in den von Spieler:innen kontrollierten Null-Sec-Systemen und ruft EVEs unerschrockene Kapselfahrern dazu auf, die gesetzlose Grenze zu beherrschen und zu erneuern. Mit Equinox können Spielende über das SKINR-Tool individuelle Schiffsdesigns erstellen, die die Sandbox-Erfahrung von "EVE Online" vertiefen und die Identität der Spieler:innen in New Eden stärken. Um den Start von "Equinox" zu feiern, können alle Kapselpiloten bis zum 20. Juni 2024 im New Eden Store sieben Tage lang kostenlos den Omega-Status erhalten.

"Equinox" befähigt Kapselpiloten dazu, den Status Quo im Nullsec-Raum aufzurütteln, was zu territorialen Konflikten führen wird. Das von ihnen kontrollierte Territorium gewinnt an Bedeutung, da Kapselfahrer:innen die Macht erlangen, souveränen Raum nach ihren Vorstellungen zu formen - sei es, um ihn selbst zu besitzen oder ihn von anderen zu erobern. Um den Spielenden mehr Kontrolle über ihre Kolonien zu geben, führt die Erweiterung die folgenden Features ein: