Erstes Nicht-PVP-Gebiet für EVE Online

Nach über zwei Jahrzehnten bricht EVE Online mit einem seiner zentralen Prinzipien: PvP überall. Mit dem kommenden Update führt Entwickler CCP erstmals eine komplett PvP-freie Zone ein.

Konkret handelt es sich um eine neue Region namens Exordium, die speziell für Einsteiger gedacht ist. In diesem Gebiet ist Spieler-gegen-Spieler-Kampf vollständig deaktiviert, sodass neue Spieler das Spiel in Ruhe lernen können.

Das ist ein massiver Kurswechsel für das MMO, das seit seinem Start 2003 für seine gnadenlose Sandbox bekannt ist, in der theoretisch jeder Spieler jederzeit angegriffen werden kann. Zwar gab es schon bisher geschützte „Starter-Systeme“, doch ein komplett PvP-freies Gebiet ist neu.

Der Hintergrund ist klar: CCP will die Einstiegshürde senken und neue Spieler besser im Spiel halten. Die neue Zone soll eine Art Trainingsraum sein, inklusive sozialer Features und Anlaufstellen für Kooperationen – allerdings mit bewusst begrenzten Belohnungen, damit Veteranen keinen Vorteil daraus ziehen.

Der Rollout von Exordium erfolgt schrittweise im Laufe von 2026, unter anderem rund um das EVE FanFest. Für ein Spiel, das sich jahrzehntelang über seine kompromisslose PvP-Philosophie definiert hat, ist das einer der grössten Designwechsel überhaupt.