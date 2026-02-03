EVE Online Directors Letter

CCP Games richtet in neuem Directors Letter die Aufmerksamkeit in die Zukunft des "EVE"-Universums und blickt gleichzeitig auf alles, was gewesen ist. Die Pläne für 2026 beinhalten unter anderem die weitere Entwicklung von "EVE Vanguard" sowie spannende Erweiterungen von "EVE Online".

In "EVE Online" war 2025 ein Jahr der Stärkung von Kernsystemen wie Bergbau und Freelancing, was sich auch in diesem Jahr und darüber hinaus fortsetzen wird. In den nächsten drei Erweiterungen wird CCP Games den Fraktionskrieg zu einem Krieg mit echten Einsätzen ausbauen und neue Spieler*innen vom ersten Tag an mit einem Ziel in den Kampf ziehen.

Die Veröffentlichung von "EVE Vanguard" im Steam Early Access wird über den Sommer 2026 hinaus verschoben, um dem Entwicklungsteam die nötige Zeit zu geben, den Spieler*innen ein stärkeres, vollständigeres Erlebnis zu bieten. Ein Crossover-Event sowie einen Spieltest auf Steam wird es im Laufe dieses Jahres trotzdem geben.