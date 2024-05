EVE Fanfest 2025: Hauptredner bekannt

CCP Games gibt heute den ersten Teil des offiziellen Programms für das EVE Fanfest 2025 bekannt, die jährliche Feier des Raumschiff-MMOs "EVE Online" und seiner Community.

Das EVE Fanfest 2025 wird vom 01. bis 03. Mai nächsten Jahres in der Harpa Conference Hall stattfinden, einem beliebten Wahrzeichen im Herzen des Kulturviertels von Reykjavik, das bereits mehrere Fanfest-Events beherbergt hat.

CCP Games wird die folgenden Hauptredner auf der Hauptbühne des siebzehnten EVE Fanfestes begrüssen:

Dr. Becky Smethurst: Preisgekrönte Astrophysikerin, Autorin und Royal Astronomical Society Forschungsstipendiatin der Universität Oxford.

Dr. Ronald Turner: Leitender wissenschaftlicher Berater des NASA Advanced Concepts (NAIC)-Programms und EVE-Spieler, Fa'ile.

Neben den Gastrednern erwarten die Teilnehmer des EVE Fanfests Führungen, gesellschaftliche Veranstaltungen, besondere Ankündigungen und die Vorstellung neuer Produkte, Präsentationen von EVE-Entwicklern und -Spielern, Podiumsdiskussionen, der legendäre Pub Crawl, die "Party at the Top of the World" und vieles mehr.

Das EVE Fanfest 2025 wird noch grösser werden als das letztjährige Event, das komplett ausverkauft war. Die ersten drei Reihen der Pioneer Early Bird-Tickets sind nun vollständig ausverkauft, aber CCP Games hat eine zusätzliche Reihe von Early Bird-Tickets freigegeben. Noch bei keinem anderen EVE Fanfest waren die Tickets so schnell und so weit vor dem Festival ausverkauft.

Interessierte können ihre Early Bird-Tickets für das EVE Fanfest 2025 noch heute auf Eventbrite erwerben.

Weitere Informationen zum EVE Fanfest 2025 sind auf der Website des Events zu finden.