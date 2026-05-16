EVE Frontier vollzieht nächsten Schritt

Fenris Creations hat im Rahmen des EVE Fanfest 2026 den nächsten grossen Entwicklungsschritt für "EVE Frontier" vorgestellt. Der neue Cycle 6 mit dem Namen "Sanctuary" startet am 25. Juni 2026 und bringt nicht nur neue Inhalte, sondern auch einen vollständigen Server-Reset mit sich. Dadurch sollen neue und zurückkehrende Spieler unter denselben Bedingungen in die Hardcore-Survival-Welt starten können.

Im Mittelpunkt des Updates stehen sogenannte modulare Schiffe. Spieler beginnen künftig mit einem simplen Schiffskern und erweitern diesen nach und nach durch neue Module und Spezialisierungen. Dadurch soll der Fortschritt deutlich stärker von individuellen Entscheidungen sowie Erkundung und Ressourcenmanagement abhängig sein. Laut Game Director Sæmundur Hermannsson rückt "Sanctuary" die Kernidee von "EVE Frontier" stärker denn je in den Fokus: Überleben in einer gefährlichen und unberechenbaren Galaxie.

Gleichzeitig wird auch der Weltraum selbst gefährlicher. Neue Umweltgefahren wie thermische, elektromagnetische oder gravitative Effekte beeinflussen künftig Navigation, Scans und den Zustand des eigenen Schiffs. Zusätzlich führen die Entwickler sogenannte Dormant Gates ein, die nach Reparaturen neue Sternensysteme freischalten. Neue Gegnertypen wie Ferals oder parasitäre Leeches sollen darüber hinaus die PvE-Gefechte dynamischer gestalten. Besonders die später entstehenden Wreck Stalkers fungieren dabei als Mini-Bosse mit wertvollen Belohnungen.

"EVE Frontier" befindet sich weiterhin in der Founder-Access-Phase und wird gemeinsam mit der Community weiterentwickelt. Entwicklungsleiter David Bowman bezeichnete "Sanctuary" bereits als bislang bedeutendstes Update des Spiels. "EVE Frontier" erscheint exklusiv für PC.