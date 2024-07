Just About EVE Online: Season 2

CP Games und Just About geben bekannt, dass sie ihre Partnerschaft für eine noch ehrgeizigere zweite Season erneuern, nachdem Just About ein Jahr lang Tausende von Dollar an Belohnungen an die EVE-Community ausgezahlt hat.

Just About's innovatives Prämien-System bietet Echtgeld-Belohnungen für das, was andere Plattformen von ihren Mitgliedern kostenlos erwarten, wie z.B. das Teilen von Wissen, das Erstellen von Guides oder einfach nur die Begeisterung für das, was sie lieben.

Davon profitieren nicht nur die Mitglieder, sondern auch Partner wie CCP. Als Gegenleistung für einen Prämienfond - zu einem Bruchteil des typischen Marketingbudgets - fördert Just About die Erstellung erstaunlicher, authentischer Inhalte, und das bei einer hohen Qualität und Quantität pro Mitglied.

Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder von Just About EVE:

Leitfäden und Ressourcen erstellt, die von einem "EVE Online"-Glossar und einer Liste mit Tools von Drittanbietern bis hin zu einem Flotten-Etikette-Handbuch und einem Kurs zur Vermeidung von Gangs reichen.

Spielinterne Inhalte erstellt: Schiffsanpassungsanleitungen, die auf Just About ihren Anfang nahmen und nun spielbar und im "EVE Online"-Universum verewigt sind.

Kreative Projekte, darunter Fanfiction, Foto-Essays, Mockumentaries, Propaganda, Kunst, Screenshots, Shanties und Limericks.

Die zweite Season beginnt mit dem Höhepunkt der Mystery-Prämien in einem Moment, der schon seit Beginn angekündigt wurde. Ab heute lockt eine satte Belohnung von 500 Dollar die EVE-Spieler zu einer Reihe von spannenden Herausforderungen innerhalb und ausserhalb des Spiels, die das Prämiensystem auf ein neues Niveau heben.

"Unsere Community mit Just About zu belohnen war grossartig, wir können ein weiteres Jahr kaum abwarten. Die Prämien haben es uns ermöglicht, unseren Fans so viel näher zu kommen, ihnen das Gefühl zu geben, wertgeschätzt zu werden und sogar die Zahl der Bewerbungen für unser Creator-Programm zu erhöhen. Es war fantastisch."

Grant Tasker, Brand Director - CCP Games