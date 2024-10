EVE Online: Die nächste Erweiterung

CCP Games stellt heute "EVE Online: Revenant" vor, die nächste Erweiterung für das Weltraum-Science-Fiction-MMO. Somit bekommt die laufende "Deathless Saga" am 12. November ihre Fortsetzung. Die Drifter haben die Deathless in Zarzakh belagert und ein geheimnisvolles Bauwerk ins Visier genommen, das die Merkmale einer uralten Technologie trägt. Im Gefolge der Schlacht und während die Verheissung ihrer Macht wächst, haben die Deathless die Kapselpioten von New Eden aufgerufen, ihnen dabei zu helfen, ihre Geheimnisse zu lüften.

Die Erweiterung "Revenant" bietet neue Möglichkeiten, ihr Arsenal im Kampf gegen die Drifter aufzustocken. Durch die Unterstützung der Deathless bei der Freischaltung der Struktur, können Spieler Artefakte sichern und mit besonderer Technologie belohnt werden, die ihnen Vorteile in Schlachten bieten. Um neue Schiffe und Waffen zu erhalten, besteht mit dem Update die Möglichkeit, Söldnerhöhlen im Nullsec-Bereich zu platzieren. Die hieraus gewonnen "encrypted Infomorphs" können für den Tausch gegen neue Items verwendet werden. Um die Produktion dieser Infomorphs zu steigern, können Piloten Operationen durchführen und ihre Söldnerhöhlen aufrüsten.

Neue Schiffe der Deathless können mit der Erweiterung erworben werden: der Tholos (Zerstörer) und der Cenotaph (Schlachtkreuzer). Beide sind auf Nahkämpfe spezialisiert und biten mit ihren Schaden-über-Zeit-Waffen neue taktische Möglichkeiten im PvP- und PvE-Kampf.

"Ein altes Sprichwort sagt: 'Der Feind meines Feindes ist mein Freund'. Dies ist das Motto von Revenant, das die Fortsetzung eines intensiven Kapitels in der Geschichte von EVE markiert: die Deathless Saga. Auch wenn die Deathless die Schlacht um Zarzakh gewonnen haben, bleiben die Drifter eine grosse Bedrohung, da sie erneut aus dem Schatten aufgetaucht sind. Aber mit diesem Sieg ist es den Deathless gelungen, etwas in die Hände zu bekommen, das nicht für Kapselpiloten gedacht war. Wird diese neu entdeckte Technologie unterdrückt werden oder werden sie sich ihre ungeheure Macht zunutze machen?"

Bergur Finnbogason, Creative Director von "EVE Online"

"EVE Online: Revenant" bietet ausserdem neue Möglichkeiten, ihr kollektives und individuelles Potenzial zu entfalten. Sie können stärkere Gruppen mit optimierten Corporation-Projekten bilden. Verschiedene Aktivitäten können in einem Projekt gebündelt werden und durch erweiterte Parameter angepasst werden. Der neue Projekttyp "Schiffsversicherung" bietet Corporations Unterstützung bei der Automatisierung des Schiffsersatzes.

Mit den erweiterten Anpassungsmöglichkeiten für SKINR können Piloten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Hier bietet CCP Games den Fans die Möglichkeit, SKINS für Corporations oder Allianzen zu entwerfen. Ein neuer Bereich im Paragon Hub macht es leicht, SKINS zu finden, die speziell auf die eigene Gruppe zugeschnitten sind, und ermöglicht es so, eine einzigartige "Uniform" zu erstellen und sie mit anderen Mitgliedern der Gruppe zu teilen.

"Starke Organisationen sind das Lebenselixier von EVE Online. Mit Revenant geben wir den Spielern die Werkzeuge an die Hand, um ihre Corporations zu stärken. Verbesserte Corporation-Projekte werden helfen, Ziele effizienter zu gestalten, während die neuen SKINR-Funktionen einen kreativen Ausdruck der Identität für Gruppen ermöglichen. Diese Updates werden die Spieler stärken und ein Gefühl der Einheit in ganz New Eden fördern."

Snorri Árnason, Game Director für "EVE Online"

Neben dem Update wird auch ein neues Event vom 28. November bis 9. Dezember in "EVE Vanguard" verfügbar sein, der diesen Konflikt auch auf Planeten übertragen wird. Das bisher grösste Update bietet neue Inhalte, Features und einen Fokus auf den Kampf am Boden in New Eden. Weitere Details hierzu werden schon bald bekannt gegeben.