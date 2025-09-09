Update für EVE Online: Legion angekündigt

CCP Games veröffentlicht heute ein umfangreiches Update für "EVE Online: Legion", die neueste Erweiterung für sein Raumschiff-MMO "EVE Online". Das Update enthält auf Grundlage des Feedbacks der Kapselpiloten wichtige Änderungen zur Vertiefung der Flottenkriegsführung, der freiberuflichen Aufträge und vieles mehr. Es bietet emergentes Gameplay und neue Möglichkeiten für Spieler*innen, ihre Kreativität auszuleben, Strategien anzupassen und sicherzustellen, dass New Eden ein lebendiger, sich ständig weiterentwickelnder Sandkasten bleibt.

CCP Games hat auch die Voraussetzungen für die Operation Nemesis geschaffen. Bei diesem ersten Welt-Event im EVE-Universum können EVE Vanguard Warclones einen nachhaltigen Einfluss auf die spielergesteuerte Wirtschaft von "EVE Online" nehmen und so die Verbindung zwischen dem Boden- und Weltraumspiel der beiden Spiele stärken. Operation Nemesis beginnt am 16. September um 13:00 Uhr und dauert bis zum 02. Oktober 2025 um 13:00 Uhr. Spieler, die an Operation Nemesis teilnehmen möchten, können über den EVE-Launcher auf das Event zugreifen, der von der "EVE Online"-Website, Steam, Epic Games Store oder der "EVE Vanguard"-Website heruntergeladen werden kann.

"Die Updates für EVE Online: Legion sind ein direktes Ergebnis des unglaublichen Feedbacks und der Ideen, die wir nach der Veröffentlichung der Erweiterung im Mai von den Spieler und dem Council of Stellar Management erhalten haben. Bei EVE ging es schon immer darum, gemeinsam ein Universum aufzubauen, und mit diesem grossen Update zur Legion-Erweiterung liefern wir Verbesserungen, die sich die Spieler*innen gewünscht haben, und legen gleichzeitig den Grundstein für unsere langfristige Vision von ‚EVE Forever‘. Diese Verfeinerungen sollen die Leidenschaft, das Engagement und die Kreativität unserer Community belohnen und sicherstellen, dass New Eden auch in den kommenden Jahren weiter floriert."

Greg Hennessey, Game Design Director für" EVE Online" bei CCP Games

"Mit dem grossen Update für Legion und der Operation Nemesis bringen wir Weltraum und Boden näher zusammen als je zuvor. Zusammen markieren das grosse Update für Legion und Operation Nemesis den nächsten Sprung in unserer Vision eines vollständig vernetzten EVE-Universums. Kapselpilot*innen und Warclones werden gleichermassen die Zukunft von New Eden gestalten, da diese Updates sowohl in "EVE Online" als auch in EVE Vanguard eine neue Ära der Konsequenzen einläuten."

Bergur Finnbogason, Creative Director bei CCP Games

Die Updates für EVE Online: Legion

Umfassende Änderungen an der Schiffsbalance und Verbesserungen in weiten Bereichen des Spiels. Selten genutzte Schiffe wurden wiederbelebt, auf Panzerung ausgerichtete Schiffe wurden verstärkt und die gesamte Kampflandschaft wurde neu ausbalanciert, um den Spielern* mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten und langjährige Strategien aufzurütteln.

Tiefergehende Erkundung durch neue und häufigere Wurmlochverbindungen sowie mehrere Verbesserungen der Lebensqualität für diejenigen, die sich gerne ins Unbekannte wagen. Das ESS (Encounter Surveillance System) wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet, wodurch das Gameplay im kleinen Massstab neues Leben erhält und neue Möglichkeiten zum Meistern geboten werden.

Eine Erweiterung des Freelance-Systems um den gewagten neuen Projekttyp „Destroy Capsuleer". In Kombination mit ESI-Unterstützung öffnet dies die Tür zu von Spieler*innen erstellten Kopfgeldtafeln und Verträgen im Stil von Söldnerverträgen.

Wesentliche Verbesserungen der Lebensqualität, darunter ein kostenloser, zeitlich begrenzter Charakter-Resculpt-Token für eine bessere Ausdruckskraft und die Änderung der Mindestanforderungen für den Beitritt zu den Piratenfraktionen Angel Cartel und Guristas.

Operation Nemesis ist eine gemeinsame PvE-Operation, bei der die Warclones von "EVE Vanguard" und die Kapselpiloten von "EVE Online" wertvolle Geheimnisse aufdecken sollen, die in New Eden verborgen sind. Die Verbindung zweier Spiele und die Verwirklichung einer Science-Fiction-Fantasie mit kombinierten Waffen ist nur im EVE-Universum möglich. Es ist auch das erste Mal, dass eine direkte wirtschaftliche Verbindung zwischen "EVE Online" und "EVE Vanguard" hergestellt wurde, was dauerhafte Auswirkungen auf die von Spieler*innen geführten Unternehmen in New Eden haben kann.

Wichtigste Merkmale der Operation Nemesis

In "EVE Vanguard" legen Warclones vollständige Aufträge und Fraktionsexpeditionen fest, während sie sich auf dem Planeten befinden. Durch das Erfüllen von Aufträgen als Warclone werden hochwertige Konvois im Highsec-, Lowsec- und Nullsec-Raum in "EVE Online" aufgedeckt.

Sobald Konvois aufgedeckt werden, können "EVE Online"-Kapselpiloten sich auf den Weg machen, um sie abzufangen und wertvolle Ressourcen zu erbeuten, mit denen sie sich einen Vorteil gegenüber rivalisierenden Fraktionen in New Eden verschaffen können.

Das Absolvieren von Fraktionsexpeditionen und das Aufspüren von Konvois ist keine leichte Aufgabe: Spieler müssen die Verteidigungsanlagen von Upwell ausschalten und Mordus Legion zurückdrängen, um ihre Missionen zu erfüllen.

EVE Online-Kapselpiloten, die sich innerhalb von fünf Sprüngen vom Spawnpunkt eines Konvois befinden, werden über dessen Standort informiert, was zu einem spannenden Wettrennen darum führt, wer den Konvoi als Erster abfangen und seine Ladung plündern kann.

In Operation Nemesis können "EVE Online"-Spieler SKINs, Handelstoken, Implantate und sogar PLEX als Belohnung für Überfälle auf Konvois verdienen.