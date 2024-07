EVE Onlines Project Discovery startet neue Phase

CCP Games gibt heute in Zusammenarbeit mit Massively Multiplayer Online Science (MMOS) den Start der vierten Phase von Projekt Discovery bekannt, das die bahnbrechende Citizen-Science-Initiative innerhalb des bekannten Sci-Fi-MMOs "EVE Online" vorantreibt. Dieses Update ermöglicht es den Spieler:innen, sich aktiv an der Krebs- und Immunsystemforschung zu beteiligen und durch ihre Beiträge gemeinsam medizinische Durchbrüche in der realen Welt zu beschleunigen.

Die neueste Phase von Project Discovery, die letztes Jahr auf dem "EVE Fanfest" angekündigt wurde, dehnt die Forschung auf kritische Krankheiten des Immunsystems, einschliesslich Krebs, aus und stellt einen bedeutenden Schritt in Bezug auf Umfang und potenzielle Auswirkungen dar. Ab heute können die Spieler:innen auf eine aktualisierte Version des innovativen Minispiels zugreifen und so einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung leisten, während sie "EVE Online" spielen.

Die Durchflusszytometrie-Technik von Project Discovery, die 2020 eingeführt wurde, um die COVID-19-Forschung zu beschleunigen, hat über 900.000 EVE Online-Spieler:innen dazu veranlasst, wesentliche Beiträge zur wissenschaftlichen Forschung zu leisten. Project Discovery wird weiterhin täglich von der EVE Online-Community in erheblichem Umfang unterstützt.

Aufbauend auf dem bisherigen Erfolg der Initiative werden in der vierten Phase neue Visualisierungen hinzugefügt, um die Qualität der Spielergebnisse zu verbessern. Die Spieler:innen können nun komplexe Blutproben mithilfe neuer Dichtekurven auf der X/Y-Achse untersuchen und Polygone um Zellcluster in Durchflusszytometriedaten zeichnen. Dieser Prozess wird die Leistung von KI-Modellen, die auf den Daten trainiert werden, erhöhen und die Wissenschaftler:innen bei der Entschlüsselung der Interaktionen zwischen Immunsystem und Krebs unterstützen und den Weg für potenzielle Therapiedurchbrüche ebnen.

Als Belohnung für ihre wertvollen Beiträge können die Teilnehmer:innen der vierten Phase exklusive Belohnungen im Spiel verdienen. Dazu gehören drei neue SKINR-Design-Elemente (Insightful Azure Metallic, Citizen Cyan Metallic und Scientific Panache Satin), die Biosecurity Responder SKIN und exklusive Kleidung.

Hauptmerkmale der vierten Phase von Project Discovery

Erweiterter Forschungsschwerpunkt auf kritische Krankheiten des Immunsystems, einschliesslich Krebs

Verbessertes Minispiel mit überarbeitetem Tutorial und erweiterten Analysetechniken

Komplexere wissenschaftliche Herausforderungen für Spieler:innen

Exklusive kosmetische Belohnungen

Project Discovery Errungenschaften seit 2020:

Über 900.000 teilnehmende EVE Online-Spieler:innen

Mehr als 500 Millionen gespielte Citizen Science-Spiele

Zwei leistungsstarke KI-Modelle aus von Spieler:innen generierten Daten entwickelt

Ein Webby People's Voice Award für Beiträge zu Wissenschaft und Gesellschaft

Die weitreichenden Auswirkungen von Project Discovery werden in den Worten der Beteiligten deutlich:

"Die vierte Phase von Project Discovery markiert einen wichtigen Meilenstein für die Citizen Science, indem sie zur Heilung einer der tödlichsten Krankheiten der Welt beiträgt. Die EVE-Community hat bereits bewiesen, dass sie Wissenschaftler:innen dabei hilft, die Forschung zu wichtigen Themen voranzutreiben. Wir rufen Spieler auf, sich uns im Kampf gegen den Krebs anzuschliessen."

Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

"Die kollektive Anstrengung der EVE Online-Spieler:innen hat einen Datensatz hervorgebracht, der in Qualität und Umfang seinesgleichen sucht. In dieser neuen Ära der künstlichen Intelligenz sind diese Daten von zentraler Bedeutung für die Entwicklung bahnbrechender Werkzeuge für noch nie dagewesene wissenschaftliche Entdeckungen. Wir freuen uns sehr darauf, diese Beiträge mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen."

Dr. Ryan Brinkman, Wissenschaftler bei der BC Cancer Agency und der University of British Columbia

"Der kollektive Beitrag, den die EVE Online-Community im Laufe der Jahre zur Wissenschaft geleistet hat, ist enorm. Project Discovery ist eine einzigartige, effektive und zuverlässige Ressource für grosse Forschungsinitiativen. Die Synergie dieses Projekts mit dem Aufkommen von KI-Techniken ist eine einmalige Gelegenheit, die Grenzen der Wissenschaft zu erweitern."

Jérôme Waldispühl, Associate Professor an der School of Computer Science der McGill University

"Angesichts der kontinuierlichen Aktivität und der hochwertigen Beiträge der EVE-Spieler wissen wir, dass Project Discovery nicht nur ein äusserst wertvolles Instrument für die Wissenschaft ist, sondern auch für viele wichtige Forschungsbereiche eingesetzt werden kann. Nach vier Jahren haben wir immer noch 100-200 Datenanalysen pro Minute, die von Spielern eingereicht werden, was die Stärke dieser Zusammenarbeit beweist."

Attila Szantner, CEO von Massively Multiplayer Online Science