Spiele-Engine hinter EVE Online wird Open Source

Fenris Creations gab bekannt, dass Carbon, das plattformübergreifende Game-Engine-Framework, das hinter "EVE Online" und "EVE Frontier" steht, nun vollständig auf Open Source umgestellt wurde. Carbon wurde über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg ent- sowie weiterentwickelt und wurde geschaffen, um ganze Universen zu unterstützen: beständige Online-Welten, in denen dutzende Millionen Spieler durch die Weiten des Weltraums gereist sind, gekämpft, gebaut, gehandelt und ihre eigenen Geschichten geschrieben haben.

Carbon bildet die Grundlage für das Single-Shard-Universum von "EVE Online", dessen von den Spieler gesteuerte Wirtschaft sowie einige der grössten Schlachten in der Geschichte der Videospiele – darunter die Multiplayer-PvP-Schlacht von "EVE Online" mit 8'825 Spieler, die einen Guinness-Weltrekord aufstellte. Jede Zeile Code, jeder Pixel und jedes von Carbon geprägte System wurde entwickelt, um die Grenzen lebendiger virtueller Welten zu erweitern.

Die Open-Source-Veröffentlichung umfasst mittlerweile mehr als zwei Dutzend Carbon-Module und deckt damit wesentliche Teile der Plattform ab, die Fenris Creations zum Aufbau und Betrieb seiner Spiele nutzt. Dazu gehören Destiny, Carbons Physiksimulations- und Wegfindungstechnologie, die die rekordbrechenden Schlachten in "EVE Online" ermöglichte, sowie Trinity, Carbons Grafikmodul, das das Herzstück der gross angelegten Science-Fiction-Ästhetik bildet. Weitere Carbon-Komponenten unterstützen Kernfunktionen der Engine, Netzwerkfunktionen, Benutzeroberflächen, Audio, Ressourcenmanagement, Skripting, Zeitplanung sowie die Tools, die für die Erstellung skalierbarer Online-Erlebnisse erforderlich sind.

"Carbon wurde für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt: um lebendige virtuelle Welten zu unterstützen, die Jahrzehnte überdauern können. Es hat EVE Online durch mehr als 20 Jahre ununterbrochenen Betriebs getragen, von den alltäglichen Aktivitäten der Spieler bis hin zu einigen der grössten Schlachten in der Geschichte der Videospiele. Mit der Open-Source-Veröffentlichung von Carbon wollen wir diese Grundlage sichtbar, verständlich und für andere nutzbar machen. Es ist ein Bekenntnis zu Transparenz, Langlebigkeit und der Überzeugung, dass die nächste Generation persistenter Welten stärker sein wird, wenn mehr Menschen die ihnen zugrunde liegende Technologie studieren, hinterfragen und darauf aufbauen können."

Ben Hunter, Senior Development Director für Kerntechnologie bei Fenris Creations

Im Gegensatz zu vielen Spiel-Engines, die für eine breite kommerzielle Lizenzierung entwickelt wurden, entstand Carbon in einem aktiven Spielstudio, um den Anforderungen von "EVE Online" und dem gesamten Portfolio von Fenris Creations gerecht zu werden. Die Engine wurde auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Leistung und langfristigen Betrieb ausgelegt und unterstützt gross angelegte Spieleraktivitäten, von der Community entwickelte Tools, technische Weiterentwicklungen sowie die Herausforderungen, die mit der Aufrechterhaltung eines lebendigen Universums über mehr als 23 Jahre hinweg verbunden sind.

Für Fenris Creations ist die vollständige Open-Source-Veröffentlichung von Carbon der nächste Schritt in einer langen Geschichte der Zusammenarbeit mit Spieler und Entwickler. Die Community von "EVE Online" hat sich über Jahrzehnte hinweg rund um das Spiel entwickelt – durch Tools von Drittanbietern, öffentliche APIs, Wirtschaftsanalysen, Infrastruktur für Korporationen, Logistik für Allianzen und von Spielerinnen geschaffene Dienste. Die Öffnung von Carbon bringt diese Philosophie näher an die Basisebene und gewährt Entwicklerinnen, Forschenden und Spieler*innen Zugang zu einer Technologie, die sie nutzen, zu der sie beitragen und auf der sie aufbauen können.

Carbon wird auch weiterhin die eigenen Projekte von Fenris Creations unterstützen, darunter "EVE Online" und "EVE Frontier". Bei "EVE Frontier", dem derzeit in Entwicklung befindlichen Hardcore-Weltraum-Survival-MMO von Fenris Creations, ermöglicht die offene Technologie eine umfassendere Vision einer modifizierbaren, von den Spieler geprägten virtuellen Welt, in der Entwickler-Systeme, Werkzeuge und Erlebnisse schaffen können, die innerhalb von "Frontier" Bestand haben.