CCP Games hat heute "The Blood Tome" vorgestellt (angekündigt am EVE Fanfest 2025), ein einzigartiges, freiwilliges Erlebnis für die Teilnehmenden des EVE Fanfest 2026. "The Blood Tome" ist ein Kultur- und Archivierungsprojekt, das die lebendige Geschichte von CCP Games' beliebtem Sci-Fi-MMO "EVE Online" in einem physischen Manuskript mit dem Titel "The Capsuleer Edda" bewahrt. Fans, die am "EVE Fanfest 2026" teilnehmen, haben die einmalige Gelegenheit, einige Tropfen Blut aus ihrem Finger beizusteuern, die gesammelt und symbolisch in die Tinte eingearbeitet wird. Diese wird auf ausgewählten Seiten des "The Capsuleer Edda"-Manuskripts verwendet.

Interessierte können sich ab heute, dem 03. März 2026, um 16:00 Uhr unter folgendem Link für The Blood Tome anmelden..

Die Anmeldung endet am 02. April 2026 um 17:00 Uhr UTC. Tickets für das EVE Fanfest 2026 sind auf Eventbrite erhältlich.

"Seit mehr als zwanzig Jahren funktioniert EVE Online als eine kontinuierliche, von den Spieler und Spielerinnen gesteuerte Gesellschaft. Ein beständiges Universum, in dem Wirtschaft, Allianzen, Kriege, Verrat und Reputation im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen. Für viele Spieler*innen verschwimmt die Grenze zwischen Hobby und gelebter Erfahrung. Unternehmen werden zu Gemeinschaften. Konflikte werden zu gemeinsamen Erinnerungen. Entscheidungen, die vor einem Jahrzehnt getroffen wurden, hallen noch immer in New Eden nach. Eine solche nachhaltige Wirkung ist in digitalen Räumen selten. Deshalb unternehmen wir diese Anstrengungen, um EVE Forever zu erhalten. Das Universum hat Tiefe, die Community nimmt es ernst, und die Geschichte ist real, weil das Engagement dahinter real ist."

Hilmar Veigar Pétursson, CEO von CCP Games

"The Blood Tome" vereint Auftragsarbeiten, professionelle Kalligrafie, Archivpergament, historisch fundierte Tintenherstellung und symbolische Beteiligung mit Materialien, die aufgrund ihrer Langlebigkeit ausgewählt wurden. Es sind zwei Archiv-Mastermanuskripte auf Pergament geplant: eines für die dauerhafte institutionelle Aufbewahrung und eines für kontrollierte Ausstellungen und Museumsreisen. Das Projekt wird von führenden Experten auf dem Gebiet der Blutbiologie geleitet und unter professioneller medizinischer Aufsicht und ethischer Anleitung entwickelt, um sicherzustellen, dass diese Hommage an die Gemeinschaft von New Eden sowohl wissenschaftlich fundiert als auch kulturell nachhaltig ist.

Registrierte Teilnehmende werden beim EVE Fanfest 2026 an einem Finger gestochen, was vor Ort von geschultem Personal unter lizenzierter klinischer Aufsicht durchgeführt wird. Der Sterilisations-, Pooling- und Behandlungsprozess wird von deCODE Genetics durchgeführt. Die Materialbeiträge werden gesammelt und auf steriles Filterpapier aufgetragen, bevor sie zu einer einzigen Mischung zusammengefasst werden. Das gepoolte Material wird dann behandelt, um Infektionserreger zu neutralisieren, bevor es in die Tinte eingearbeitet wird.

Alle Beiträge werden zu einem einzigen gemeinsamen Material zusammengefasst, wodurch die Anonymität gewahrt bleibt und der Geist der kollektiven Urheberschaft zum Ausdruck kommt. Das gepoolte Material enthält vermischte DNA-Fragmente und wird als symbolisches Element des Manuskripts und dieser umfassenderen Initiative zur Bewahrung des kulturellen Erbes in historisch fundierte Archivtinte eingearbeitet.

Weitere Informationen und Live-Lesungen aus The Blood Tome gibt es beim EVE Fanfest 2026.