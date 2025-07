EVE Online: Legion - CCP Games veröffentlicht Update

CCP Games veröffentlicht heute ein wichtiges Update für die Freelance Jobs in "EVE Online", die erstmals als Teil der im Mai 2025 erscheinenden Erweiterung "Legion" eingeführt wurden. Freelance Jobs ermöglichen es den Kapselpiloten, sich zu ihren eigenen Bedingungen in spielergeführten Unternehmen zu engagieren und ihre Spuren in New Eden zu hinterlassen.

Mit dem neuesten Update wird ein neuer Auftragstyp "Ausliefern" eingeführt, der es Kapselpiloten ermöglicht, durch den Transport von Gegenständen an bestimmte Orte einen Beitrag zu leisten, die Logistik zu optimieren und die Teilnahme an Freelance-Aufträgen zu erweitern. Im Gegensatz zu früheren Systemen, die eine Lieferung an den Projekthangar erforderten, erlaubt diese neue Option eine direkte Lieferung an den Job selbst.

Diese Änderung ermöglicht es zudem, gleichzeitige Aufträge von derselben Gesellschaft anzunehmen, die denselben Gegenstandstyp anfordern, wodurch frühere logistische Engpässe beseitigt und die Effizienz der Aufträge verbessert werden. Eigentumsübertragungen, Beitragsaufzeichnungen und ISK-Auszahlungen erfolgen nahtlos.

Für Unternehmen ist dies ein mächtiges neues Werkzeug, um den Kapselmarkt für schnelle, skalierbare Logistik anzuzapfen und den Warenverkehr in ganz New Eden zu fördern. Für Freelancer ist es eine Chance, ISK zu ihren eigenen Bedingungen zu verdienen, indem sie Transportaufträge annehmen, die ihren Fähigkeiten entsprechen, ihre Routen auswählen und sich einen Namen in der Wirtschaft von New Eden aufbauen. Es ist ein flexibler Weg, um Geld zu verdienen und dabei im Geschehen zu bleiben. Die Risiken sind real, aber die Belohnungen sind es auch. Jeder Auftrag, den Spieler erledigen, erhöht ihren Ruf und füllen ihren Geldbeutel.

Das Update kommt inmitten von Unruhen im Nullsec- und Lowsec-Raum, wo mehrere von der Community geführte Kriege ausgebrochen sind. Mehr denn je profitieren EVE-Spieler - egal ob sie allein fliegen oder stolzer Teil einer Corporation sind - von den Vorteilen der Freelance Jobs, da weitere Kämpfe drohen.