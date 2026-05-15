EVE Vanguards: Alpha-Playtest

Die Fenris Creations Operation hat Avalon vorgestellt, den ersten Alpha-Playtest von "EVE Vanguard", dem sich in Entwicklung befindenden Extraction-Adventure-FPS, das mit dem legendären Sci-Fi-MMO "EVE Online" verbunden ist. Operation Avalon läuft vom 7. bis 20. Juli 2026 über Steam und den EVE Launcher und präsentiert ein neues Fundament für "EVE Vanguard" – mit überarbeitetem Kampf, erweiterten Gegnertypen, neuen Waffen und einer tieferen Risiko-und-Extraktions-Spielschleife.

"Operation Avalon rückt das Kerngameplay von EVE Vanguard in den Mittelpunkt. Das ist das Herzstück der Erfahrung: unter Druck zu landen, tiefer vorzudringen, während die Bedrohung zunimmt, und zu entscheiden, was es wert ist, mitgenommen zu werden, bevor sich alles gegen dich wendet."

Scott Davis, Game Director für EVE Vanguard

"Jeder Einsatz ist ein Risiko, das du bewusst eingehst. Was du extrahierst, was du verlierst und wie du kämpfst, bestimmt, was du in den nächsten Durchlauf mitbringst. Dieser Kreislauf aus Druck, Verlust und Fortschritt ist das, worauf Vanguard aufgebaut ist."

Snorri Árnason, Executive Producer für EVE Vanguard

"EVE Vanguard" spielt auf den erbarmungslosen Planeten von New Eden. Die Spieler werden aus dem All als technologisch unsterbliche Warclones eingesetzt – deren Bewusstsein in neuronalen Implantaten gespeichert und zwischen entbehrlichen Körpern übertragen werden – auf feindliche Oberflächen, um Absturzstellen zu plündern, feindliche Strukturen anzugreifen und fortschrittliche Technologie vor der Extraktion zu sichern.

Zwischen den Einsätzen kehren die Warclones zur Warbarge zurück, einem mobilen Kommandoraum, in dem sie Ausrüstung herstellen und beschaffen, bevor sie ihr Loadout für den nächsten Vorstoss vorbereiten. Die Waffen sind modular und können mithilfe von Chipsets mit mehreren Feuermodi und Schadensarten neu konfiguriert werden, sodass die Spieler*innen ihre Taktiken ständig anpassen und weiterentwickeln können.

Mit intensivem PvPvE-Kampf bringt jeder Durchlauf die Spieler in direkten Wettbewerb mit sich verstärkenden planetaren Verteidigungen und rivalisierenden Warclones und treibt sie dazu, aufgerüstet, verbessert und bereit für den nächsten Kampf daraus hervorzugehen. Umherstreifende Drohnen bewachen Schauplätze mit entscheidenden Ressourcen, während wertvollere Belohnungen unter Druck gehackt oder gewaltsam geöffnet werden müssen.

Jede Handlung ist mit Risiko verbunden: Wer tiefer in die Einsatzorte vordringt oder zu lange aktiv bleibt, löst eine Reaktion aus. Alarme eskalieren, und feindliche Verstärkungen werden entsandt, um das Gebiet zu sichern und die Kontrolle zu verdichten. Je länger die Spieler*innen bleiben, desto entschlossener und koordinierter wird diese Reaktion und gipfelt schliesslich darin, dass mit Kettenkanonen bewaffnete Oppressors vom Himmel herabstossen, um jede verbliebene lebende Bedrohung auszuschalten.

Operation Avalon legt den Grundstein für die Integration von "EVE Vanguard" mit "EVE Online" und etabliert, wie Bodenkämpfe im Laufe der Zeit zu umfassenderen Kampagnen beitragen werden. Im November 2026 geht "EVE Vanguard" in die Alpha und wird über den EVE Launcher auf dem PC live 24/7 verfügbar sein. Mehr über EVE Vanguard.