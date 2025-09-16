EVE Vanguard: Operation Nemesis gestartet

CCP Games veröffentlicht heute Operation Nemesis, das neueste öffentliche Update für den Multiplayer-Sci-Fi-Shooter "EVE Vanguard", der im EVE-Universum spielt. Dieses kostenlose, zeitlich begrenzte Event bietet eine storybasierte New Player Journey, eine neue Karte, neue Gegner und ein erweitertes Arsenal an Waffen aus der fernen Zukunft. Die Teilnehmenden begeben sich auf fraktionsgesteuerte Expeditionen und schliessen sich zu Teams zusammen, um in erbitterten PvEvP-Kämpfen anzutreten.

Das Event bildet den nächsten Schritt in Richtung der Veröffentlichung von "EVE Vanguard" im Rahmen des Steam Early Access im Sommer 2026.

Operation Nemesis läuft bis zum 02. Oktober 2025 um 13:00 Uhr und ist über den EVE-Game-Launcher zugänglich, der von der "EVE Vanguard"-Website heruntergeladen werden kann.

Über die Schlachtfelder auf den Planeten hinaus stellt Operation Nemesis die erste echte Verbindung zwischen EVE Vanguard und EVE Online her, dem legendären Raumschiff-MMO von CCP Games. Warclones am Boden und Kapselpilotinnen im Weltraum beeinflussen nun denselben Konflikt: Vanguard-Trupps decken Informationen auf, die es Pilotinnen ermöglichen, Upwell-Konvois im Weltraum aufzuspüren und zu überfallen. Diese dauerhafte wirtschaftliche und militärische Verbindung vereint den Kampf am Boden mit der interstellaren Kriegsführung und gibt den Spieler*innen die Möglichkeit, gemeinsam das Schicksal von New Eden zu gestalten.

"Operation Nemesis ist ein wichtiger Meilenstein für EVE Vanguard. Es ist der erste echte Vorgeschmack auf unsere grössere Vision: ein persistenter Online-Sandbox-Shooter, in dem alle Aktionen in einem lebendigen, von Spielern gesteuerten Universum nachwirken. Nachdem die Grundlagen geschaffen sind, integrieren wir nun neue Systeme in das Framework und bereiten den Weg für den Early Access. EVE Vanguard wächst mit jedem Meilenstein, und die Spieler*innen beginnen, das grenzenlose Potenzial des ultimativen Science-Fiction-Erlebnisses zu erkennen, das wir schaffen: ein Universum, ein Krieg, der im Weltraum und auf Planeten ausgetragen wird."

Snorri Árnason, Executive Producer bei CCP Games

"Im Londoner Studio von CCP herrscht das Gefühl, dass wir das Spiel unserer Träume entwickeln. EVE Vanguard verkörpert unsere Vision eines mutigen neuen Ego-Shooters, der die Intensität schonungsloser Kämpfe mit der Tiefe und Beständigkeit verbindet, die normalerweise MMOs vorbehalten sind“. Operation Nemesis ist der bislang wichtigste Schritt, da sie Teams und Solo-Spielerinnen die Möglichkeit gibt, das Spiel vor dem Early Access im nächsten Jahr zu testen und zu beeinflussen. Wir rufen also alle dazu auf, sich ein paar Freundinnen zu schnappen, ein Team zu bilden und uns zu helfen, EVE Vanguard gemeinsam zu entwickeln. Wir haben gerade erst angefangen, an der Oberfläche dessen zu kratzen, was noch kommen wird."

Scott Davis, Game Director von EVE Vanguard

In "EVE Vanguard" schlüpft ihr in die Rolle von technologisch unsterblichen Warclones – Söldnern, deren Bewusstsein endlos in speziell angefertigten Kriegsanzügen wiedergeboren werden kann – und stürzt euch in Kämpfe auf feindlichen Planeten. Missionen und Expeditionen versetzt euch mitten in die Konflikte von New Eden, während die Kapselpiloten in "EVE Online" die Kriegsanstrengungen aus dem Weltraum leiten. Zusammen schaffen diese Rollen ein echtes kombiniertes Waffenerlebnis, bei dem Schlachten am Boden und im Orbit dasselbe lebendige Universum befeuern. Operation Nemesis ist das bislang deutlichste Zeichen dafür, wie die beiden Spiele zusammenwachsen, wobei "EVE Vanguard" sich zu einem Spiel des Überlebens, des Anpassens und der Konsequenzen entwickelt, in dem jeder Einsatz eine Geschichte erzählt und jeder Warclone seine Spuren hinterlässt.