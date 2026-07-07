EVE Vanguard: Operation Avalon

Fenris Creations startet heute "Operation Avalon", den ersten zeitlich begrenzten Alpha-Test für "EVE Vanguard", den in Entwicklung befindlichen Extraction-Adventure-FPS, der an das legendäre Sci-Fi-MMO "EVE Online" angelehnt ist. "Operation Avalon" ist ab sofort bis zum 20. Juli kostenlos auf Steam und über den EVE Launcher verfügbar und rückt das Kernspielgefühl von "EVE Vanguard" noch stärker in den Fokus – mit schnellem Kampfgeschehen, einer grösseren Vielfalt an Gegnern, spannungsgeladenen Rettungsaktionen, einem tiefgreifenden Fortschrittssystem sowie steigenden Risiken und Belohnungen, je länger ihr im Einsatz bleibt. Je weiter die Warclones vordringen, desto heftiger wehrt sich der Planet.

Um einen tieferen Einblick zu erhalten, was ihr von Operation Avalon erwarten könnt, einschliesslich der Ziele des Alpha-Playtests, wurde ein Briefing auf YouTube veröffentlicht.