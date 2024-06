EVE Vanguard: Solstice-Event

CCP Games veröffentlicht heute Solstice, ein zeitlich begrenztes Event für "EVE Vanguard", den Sci-Fi-Sandbox-FPS, der im "EVE"-Universum angesiedelt ist und derzeit im Londoner CCP-Studio entwickelt wird. Solstice ist das bisher grösste Live-Event für "EVE Vanguard", bei dem wichtige Verbesserungen, systemische Erweiterungen und zusätzliche Inhalte eingeführt werden, die die Vielfalt des Gameplays erweitern. Solstice läuft von jetzt an bis zum 1. Juli 2024 und ist für alle "EVE Online"-Omega-Account-Inhabern kostenlos zugänglich. Alle können der Vorhut beitreten, indem sie einfach einen kostenlosen EVE Online-Account erstellen und sieben Tage kostenlosen Omega-Zugang über den New Eden Store im Spiel beantragen, bevor das Angebot heute Nacht um 02:00 Uhr endet. Spieler, die den Kampf nach der siebentägigen kostenlosen Testphase fortsetzen möchten, können das Warclone-Omega-Paket erwerben.

"Seit Dezember 2023 haben Vanguard Warclones während der monatlichen Playtests an Kämpfen auf den Planetenoberflächen von New Eden teilgenommen. Solstice markiert das letzte öffentliche Event in EVE Vanguard für eine Weile, und wir ermutigen alle Spieler:innen, die zur Entwicklung des Spiels beitragen wollen, daran teilzunehmen. EVE Vanguard befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, daher sind diese Playtests und Events entscheidend für die Gestaltung der Zukunft und spielen eine grosse Rolle, um sicherzustellen, dass wir ein Spiel schaffen, das unsere Community lieben wird."

Snorri Árnason, EVE Online + EVE Vanguard Game Director

In der nächsten Phase der Entwicklung von "EVE Vanguard" werden die Mitglieder der "EVE Vanguard"-Founders' die Möglichkeit haben, das Spiel in privaten Playtests weiterzuspielen und die Zukunft des Bodenkampfes in New Eden mitzugestalten. Während Solstice und darüber hinaus können Spieler der "EVE Vanguard"-Founders'-Community auf Discord beitreten, wo sie direkten Kontakt zu den Entwicklern haben, einen ersten Blick auf Konzepte und Prototypen werfen und ihren Beitrag zum laufenden Entwicklungsprozess leisten können.

CCP Games freut sich darauf, in Zukunft weitere öffentliche Events und Playtests anzukündigen.