EVE Vanguard: Zeitlich limiertes Event angekündigt

CCP Games kündigte heute ein öffentliches, zeitlich begrenztes Event mit dem Titel "YC126.11.28: Groundbreak" für "EVE Vanguard" an, dem sich in Entwicklung befindlichen MMOFPS, welches direkt mit "EVE Online"-Universum verbunden ist. Vom 28. November bis zum 9. Dezember könnt ihr als technologisch unsterbliche Warclones auf verschiedene planetare Schlachtfelder hinabsteigen und sich in intensive Bodenkämpfe stürzen, die sich direkt auf den grössten spielergesteuerten Krieg der Spielegeschichte auswirken.

In "YC126.11.28: Groundbreak" nehmt ihr live an Aufständen teil, die vom Boden bis in den Orbit reichen und die Zukunft von New Eden gestalten. Bei jedem Einsatz besteht die Chance, sich mit einer Fraktion der eigenen Wahl zu verbünden und in intensive 9v9-Schlachten zu stürzen. Dabei müssen Artilleriekanonen erobert werden, um feindliche Flotten von der Oberfläche aus zu bombardieren. Jeder Sieg stärkt den Einfluss der eigenen Seite auf die planetaren Zonen in "EVE Online", vertreibt die gegnerischen Streitkräfte aus dem umkämpften Luftraum und hat Echtzeit-Einfluss auf den laufenden Krieg im Cluster.

"EVE Vanguard" bietet ein tiefes, beständiges Universum, in dem die Handlungen der Spielenden dauerhafte Konsequenzen haben. Im gleichen Universum wie "EVE Online" werden die Spielenden zu Elitesöldnern, deren Bodenoperationen einen direkten Einfluss auf die massiven spielergesteuerten Konflikte haben, die im Weltraum stattfinden. Mit der Vision, dass es zum Start keine Server-Resets und echte Persistenz geben wird, wird jeder Einsatz, jede gesammelte Ressource und jede geschlagene Schlacht zur sich ständig weiterentwickelnden Geschichte von New Eden beitragen.

"Was als Vision für einen Sandbox-FPS begann, hat sich zu etwas weitaus Ehrgeizigerem entwickelt. EVE Vanguard wird sich zu einer Plattform entwickeln, auf der Spielende unbegrenzte Möglichkeiten in einem persistenten Universum erleben können. Indem wir den Bodenkampf mit den gewaltigen Konflikten von New Eden verbinden, schaffen wir mehr als nur einen Lobby-Shooter - wir bauen ein Ökosystem auf, in dem die Geschichte eines jeden Spielers Teil einer grösseren Erzählung wird. Dies ist erst der Anfang unserer Reise, um das ultimative vernetzte FPS-Erlebnis zu schaffen."

Bergur Finnbogason, Creative Director für EVE Vanguard

Den eigenen Weg schmieden: Spielende wählen ihren eigenen Spielstil in einem persistenten Universum, in dem jede Aktion zählt. Egal ob Konzentration auf den Kampf, das Sammeln von Ressourcen oder strategische Operationen – alle tragen zu einem einzigen, gemeinsamen Universum bei. Es gibt verschiedene Aufträge zum Annehmen, darunter Contraband-Operationen, sichere Bergungsmissionen und Streitigkeiten um Bergbaurechte in einer sich ständig weiterentwickelnden Umgebung.

"YC126.11.28: Groundbreak" läuft vom 28. November bis zum 9. Dezember 2024. Der Zugang ist auch für diejenigen verfügbar, die ein Omega-Abonnement besitzen. EVE Vanguard wird im Jahr 2025 in den Steam Early Access aufgenommen.