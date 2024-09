Erneute Entlassungen bei Evening Star

Bei Evening Star ist es leider wieder zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement des CEO zu dem Thema liegt bereits vor.

So haben diesmal sechs Mitglieder des Entwicklerteams von "Penny's Big Breakaway" bei Evening Star ihren Job verloren. CEO und Executive Producer Dave Padilla schreibt dazu in einem offiziellen Statement:

"Ich hatte gehofft, diesen Beitrag nicht schreiben zu müssen, aber Evening Star wurde in die gleichen Turbulenzen hineingezogen, die in den letzten anderthalb Jahren so viele unserer Kollegen in der Spieleindustrie getroffen haben. Trotz unserer besten Bemühungen, ein anderes Projekt zu finden, um unser Team zusammenzuhalten, sind wir in der unglücklichen Lage, einige der Leute entlassen zu müssen, die in den letzten Jahren mit uns an Penny's Big Breakaway gearbeitet haben. Wenn Sie in Ihrem Projekt Platz für ein paar erstklassige Entwickler haben, die einen von der Kritik geliebten Konsolentitel veröffentlicht haben, dann suchen Sie nicht weiter als diese erstaunlichen Spieleentwickler"