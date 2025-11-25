Die FS Conference feiert ihr 20. Jubiläum

Am Samstag, dem 15. November, war das Terminal des Flughafens Paderborn/Lippstadt in Jubiläumsstimmung, denn mit der FS Conference fand wieder einmal das grösste deutsche Event rund um das Hobby Flugsimulation statt - und das nun schon zum 20. Mal. Rund 500 Besucher nahmen an dieser Jubiläumsausgabe der Veranstaltung teil und besuchten Fachvorträge und Stände von 18 Ausstellern aus neun Ländern. Neben bekannten Grössen aus der Flugsimulation, wie Honeycomb Aeronautical, SayIntentions.AI, FS Elite, HomeSim und PILOT’S waren auch wieder Vereine aus der Community, wie IVAO, der Flugsimulatorclub und die virtuelle Airline AirWürttemberg dabei.

Das Captain’s Dinner bildete wie in jedem Jahr einen krönenden Abschluss. Über 70 Teilnehmer liessen im nahe gelegenen Airport-Forum den Tag in entspannter Atmosphäre mit Essen, Getränken, anregenden Gesprächen und viel Fachsimpelei ausklingen.

"Die FS Conference 2025 hat erneut gezeigt, welche Strahlkraft das Hobby Flugsimulation besitzt – und wie stark es hier in der Region verwurzelt ist. Wir freuen uns sehr über die tolle Resonanz bei Besuchern, Ausstellern und Partnern. Es ist beeindruckend zu sehen, wie unsere Veranstaltung zum nun 20. Mal Menschen aus ganz Deutschland und darüber hinaus nach Paderborn zieht. Das Terminal des Flughafens Paderborn-Lippstadt bietet dafür jedes Jahr den perfekten Rahmen. Für die grossartige Unterstützung durch den Paderborner Flughafen möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal besonders bedanken."

Winfried Diekmann, Geschäftsführer von Aerosoft

Grosses Interesse verzeichnete die Konferenz auch bei den angebotenen Airport-Touren, die vollständig ausgebucht waren.

Auch im nächsten Jahr können sich Fans und Interessierte der Flugsimulation wieder auf eine tolle Veranstaltung im November am Paderborner Flughafen freuen. Mehr Informationen dazu folgen zu einem späteren Zeitpunkt.