Während die 20-jährige Jubiläumsausgabe der Nordic Game, NG24 Spring vom 21. bis 24. Mai in Malmö immer näher rückt, geben die Organisatoren bekannt, dass nun mehr als 150 Redner für die Messe feststehen. Einige davon wurden bereits vorgestellt, viele weitere werden hier in den kommenden Tagen bis zur Veröffentlichung des offiziellen Programmplans hinzugefügt.

Die Nordic Game Conversations kehren für die NG24 Spring zurück: Eine Reihe von unmoderierten, freien Gesprächen mit einigen der führenden Köpfe der Branche.

Legacy and Innovation in Gaming: Navigating the Tug of War Between Tradition and Progress

Die Branchenveteranen Adam Boyes und Alexander Bergendahl führen ein Gespräch, das sich mit den Herausforderungen inmitten einer Branchenrezession befasst, sowohl Erbe zu bewahren als auch Innovation zu fördern. Boyes gibt Einblicke in die Erfahrungen von Unternehmen aller Grössen und zeigt Strategien auf, wie man sich in der unbeständigen Landschaft der Spieleentwicklung zurechtfindet.

Rami Unchained

Rami Ismail, einer der einflussreichsten Indie-Profis des letzten Jahrzehnts - Games-Studio- und Projektberater, Indie-Spieleentwickler, öffentlicher Redner, Berater, Agent und Mentor - trifft sich mit Casey Al-Kaisy, Mentor von Mighty Diamond und Spieleberater, zu einem Gespräch über die Branche und darüber, wie sie verbessert werden kann.

How Rebellion used VR to bring further immersion to the Zombie Army series

In diesem NG-Gespräch diskutieren Jordan Woodward, Head of Design bei Rebellion, und Bobby Thandi, Gründer und CEO von XR Games, darüber, wie Rebellion seine kultige Zombie-Army-Franchise in VR gebracht hat. Jordan berichtet über die Herausforderungen, denen sich das Team bei der Anpassung der Franchise für Headsets stellen musste.

The Music Behind Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger ist ein FPS-Spiel mit einer Besonderheit - Spieler schiessen im Takt der Musik! Elvira Björkman und Nicklas Hjertberg, die Komponisten von Two Feathers Studio, laden zu einem tiefen Einblick in den weltweit gefeierten und mehrfach ausgezeichneten Original-Soundtrack mit berühmten Metal-Sängern ein. Teilnehmende erfahren mehr über die Entstehung, die kreativen Herausforderungen und die technische Umsetzung in diesem Vortrag über interaktive Musik.

Panels, Panels, Panels

Ein weiterer wichtiger Teil des diesjährigen Programms ist den Podiumsdiskussionen gewidmet. Während sich die Nordic Game Conversations auf zwei Experten und deren Fachwissen konzentrieren, sind die Panels für breitere Debatten vorgesehen. Dazu zählen:

Maintaining development costs while meeting the growing expectations of consumers

Die Erwartungen der Verbraucher an die Spielqualität und das Spielerlebnis steigen weiter. In dieser Diskussionsrunde werden verschiedene Tools erörtert, mit denen die Entwicklungskosten gehalten oder potenziell gesenkt werden können, während gleichzeitig das Engagement der Spieler erhöht wird. Mit Emma Farrow (Avalanche Studios), Carlos Estigarribia (Kokku), Fabien Leine (Xbox), Fatima Demina (Devoted Studios), Rime Al Shikh (Begin AI), und moderiert von Jeff Hilbert (Starting Point)

Venture Funding: Current Fundraising Opportunities and Challenges

Diese Diskussionsrunde gibt Einblicke in die Chancen und Herausforderungen der Unternehmensfinanzierung und die Perspektive von Angel- und frühen VC-Fonds sowie Wachstumsplanung. Obwohl es in der Spieleindustrie Fonds im Wert von über 6 Milliarden Dollar gibt, ist nicht immer offensichtlich, wie diese bedeutende Kapitalquelle erschlossen werden kann.

Mit Mack Growen (London Venture Partners), Susana Meza Graham (Aldeon), Karl Magnus Troedsson (Behold vc), und moderiert von Jason Della Rocca (Execution Labs).

The Future of the Games Industry

Nordic Game gibt es seit 20 Jahren, aber was liegt in der Branche noch vor uns? Elisabet Gretarsdottir (DICE - EA Games), Julien Wera (Moon Rover Games), Shams Jorjani (Fools Quest) und Jenny Österlund (Game Boost Sweden) äussern unter der Moderation von Thomas Bidaux (ICO) ihre Prognosen, Ratschläge und Hoffnungen für die Zukunft.