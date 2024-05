NG24 Spring: 20-jähriges Jubiläum

Die 20. Jubiläumsausgabe der Nordic Game Conference vom 21. bis 24. Mai war ein voller Erfolg, mit vielen brillanten Rednern und Teilnehmenden aus der ganzen Welt.

Mehr als 2'500 Teilnehmende besuchten die Live-Veranstaltung, entweder vor Ort in Malmö oder online über den Nordic Game Discord. 30'000 Zuschauer verfolgten die Vorträge und Diskussionen aus dem Haupttheater im Slagthuset über Streams und den NG Discord. 157 Redner und Rednerinnen aus vielen verschiedenen Ländern und Regionen diskutierten Branchentrends, gaben Denkanstösse und vermittelten hilfreiche Erkenntnisse.

Themen wie Virtual Reality, KI, nachhaltiges Studiomanagement, Anpassung an Veränderungen sowie kulturelle Repräsentation in Spielen und sogar Romantikdesign wurden während der gesamten Messe von Branchenexperten und Führungskräften vorgestellt und diskutiert.

Wie immer sind Business und Matchmaking ein integraler Bestandteil von Nordic Game. Über das Meeting-System MeetToMatch wurden insgesamt 3'522 bestätigte Treffen abgehalten, gegenüber 3'328 im letzten Jahr.

Auch zum 20-jährigen Jubiläum veranstaltete die Konferenz wieder die Nordic Game Awards, bei denen die besten Projekte nordischer Spieleentwickler ausgezeichnet wurden. Der grosse Gewinner des Abends war "Alan Wake" von Remedy Entertainment mit drei Preisen für Nordic Game of the year, Best Art und Best Audio. Der Preis für das Nordic Game of the Year - Small Screen geht an "Rytmos" von Floppy Club. Der Preis für das beste Gamedesign geht an "Cocoon" von Geometric Interactive. Die Auszeichnung für Best Technology geht an "The Finals" von Embark Studios. Der Preis für Best Fun for Everyone geht an "Ikonei Island" von Snowcastle Games. Den Preis für das beste Debüt gewann "Bramble: The Mountain King" von Maximum Entertainment.

Die nächste Nordic Game Conference findet vom 20. bis 23. Mai 2025 vor Ort im Slagthuset in Malmö und auch online statt.