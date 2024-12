Nordic Game 2025

Die 21. Edition der Nordic Game nächsten Mai verspricht jetzt schon jede Menge Spass. Deutschland kehrt im Mai nach Malmö zurück. Peter Molyneux, Josef Fares, Junae Benne, Harry Kruger und mehr wurden als Speaker bekannt gegeben. Der erste Zeitplan der NG25 Spring wurde ebenfalls vorgestellt.

Von 20. bis 23. Mai versammelt sich die Spieleindustrie wieder in Südschweden für die Nordic Game Conference. Die 21. Edition, NG25 Spring, findet in Malmö in der einzigartigen Venue Slagthuset statt. Das Organisationsteam bereit sich bereits auf die grösste und bisher beste Ausgabe vor. Mehrere Hundert der über 3'500 erwarteten Branchenexperten haben bereits ihr Ticket erhalten.

Deutschland ist zurück im Norden

Die umfangreiche Ausstellungsfläche ist wieder mal ein Stützpfeiler des Nordic Game-Erlebnisses. Die grössten Neuigkeiten sind, dass Deutschland ihre Rückkehr zur Show angekündigt haben, diesmal mit einer noch grösseren Präsenz als letztes Jahr.

"Wir freuen uns wirklich, dass viele unserer Aussteller aus den letzten Jahren zurückkehren, heissen aber auch neue Indiespiele, wachsende Studios und auch Länder-Delegationen aus der ganzen Welt bei der NG25 Spring willkommen."

Biz Dev Director Tom Felices, der über 100 neue Spiele auf dem Show Floor erwartet

Peter Molyneux und Junae Benne in der ersten Ladung Speaker

Genauso wichtig ist aber auch das Speaker-Programm für die richtige Atmosphäre auf der Nordic Game. Program Director Jacob Riis war äusserst beschäftigt damit, einige grosse Namen für das erste Line-Up zu sichern.

"Ich bin sehr beeindruckt von unseren ersten Ankündigungen und ich wage zu verraten, dass noch viele weitere Highlights auf uns warten. Wie immer versuchen wir das inklusivste, unterschiedlichste und internationalste Speaker-Programm wie möglich zusammen zu stellen.“

In der ersten Ladung Speaker ist Peter Molyneux dabei, der legendäre Entwickler und ehemalige Creative Director von Microsoft Games Europe, Gründer und CEO von Bullfrog Productions, Lionhead Studios und nun 22cans. Peter ist ein gekonnter Business-Leader und der Designer von beliebten und hoch gelobten Spielen wie "Populous", "Theme Park", "Syndicate", "Theme Hospital", "Dungeon Keeper", "Black & White" und dem "Fable"-Franchise. Er hat mehrere Lifetime Achievement Awards der BAFTA, der GDC Awards und der Academy for the Interactive Arts and Sciences gewonnen.