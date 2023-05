Nordic Game Conference 2023: Neue Highlight-Speaker

Besucher der Nordic Game Conference NG23 Spring vom 23. bis 26. Mai können sich auf ein fantastisches Line-Up an Sprechern freuen, die einen Einblick in ihre Arbeit geben. Die Organisatoren haben nun neue Speaker aus aller Welt bekanntgegeben:

Espen Sogn, Lead Living-World-Designer bei Guerilla Games, wird einen Vortrag über die Erstellung einer glaubhaften Spielewelt für "Horizon Forbidden West" halten.

Mit seinem Vortrag "Evolution of the combat system in Warhammer 40'000: Rogue Trader", wird Alexander Mishulin, Creative Director von Owlcat, erörtern, wie das Team das Design des Kampf-Systems des rundenbasierten CRPGs angegangen ist und dabei das typische Feeling des "Warhammer 40'000"-Franchise beibehalten hat.

Sabrina Carmona, Head of Farm Hero Saga bei King.com gibt in ihrem Vortrag "Cultivating Success: Unearthing the Power of Outcome-Focused Design in Farm Heroes Saga" wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Mobile-Games.

Jack Buser, Director of Game Industry Solutions, Google Cloud, hat zahlreiche Spieleplattformen bei Google und Sony PlayStation entwickelt und wird über Google Clouds Lösungen für die Spieleindustrie berichten.