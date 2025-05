Nordic Game: Indie Game-Showcase und Award-Show

Jedes Jahr versammeln sich tausende Mitglieder der Games-Industrie im Slagthuset in Malmö für eine der wichtigsten europäischen Entwicklerkonferenzen. Ein Highlight des Events ist der Livestream der Nordic Game Awards auf Steam am 22. Mai um 18:30 Uhr. Dies ist das erste Mal, dass die Show via Steam direkt an die globale Spielerschaft gestreamt wird.

Während der gesamten Woche können sich Fans zudem in Entwicklertalks und -Sessions einschalten, mit Blicken hinter die Kulissen von Entwicklern einiger der teilnehmenden Titel.

"Die Nordic Game auf Steam zu bringen, eröffnet uns spannende neue Möglichkeiten, mit einer globalen Spielerschaft zu interagieren. Die live gestreamte Awardshow und die gestreamten Talks sind eine grossartige Gelegenheit, mehr über die Kreativität und das Talent der Entwickler zu erfahren – egal, wo man gerade ist."

Jacob Riis, Program Director und Executive Producer bei Nordic Game