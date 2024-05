Assassin's Creed - Symphonic Adventure: 2025 auch in der Schweiz

Ubisoft und Overlook Events kündigten einen neuen Spieltermin für "Assassin’s Creed Symphonic Adventure" in der Schweiz an. Nach vielbeachteten Aufführungen in Paris, Barcelona, Köln und in Kürze stattfindenden Vorführungen in London kann das immersive "Assassin's Creed"-Konzerterlebnis als grossorchestrales Spektakel live im Konzertsaal des KKL Luzerns erlebt werden.

Der vielfältige Soundtrack von "Assassin's Creed", der weltweit bekannten Videospielreihe von Ubisoft, wird dabei vom dem 70-köpfige City Light Symphony Orchestra mit den 40 Sängerinnen und Sänger des City Light Vocal Ensembles unter der Leitung von Kevin Griffiths Musik gespielt.

Alle Infos zur Veranstaltung und Hinweise zum Ticketverkauf finden Sie auf der offiziellen Webseite des Veranstalters

Am 3. Mai 2025 erstmals in die Schweiz!