Samsung Schweiz bringt die AI Experience Tour zurück

Samsung Schweiz führt die Experience Tour rund um Galaxy AI im Jahr 2025 fort – mit innovativen Erlebnissen, lokalen Creators und interaktiven Challenges, bei denen Besucherinnen und Besucher in die Welt von Galaxy AI eintauchen können. Ein erster Höhepunkt der Tour bildete der Auftritt am SunIce Festival, das vergangenes Wochenende in St. Moritz stattfand. Zudem könnt ihr die AI Experience auch an der Fantasy Basel antreffen.

Die AI Experience Tour von Samsung Schweiz rund um Galaxy AI macht auch in diesem Jahr Halt an mehreren Events in der Schweiz. Nach einem erfolgreichen Auftakt im Sihlcity in Zürich präsentierte Samsung am SunIce Festival in St. Moritz eine neue Challenge: "How Long Can You Hang".

Das Herzstück der Tour bleibt die praxisnahe Präsentation von Galaxy AI. Besucherinnen und Besucher erleben direkt vor Ort, wie KI-Funktionen auf dem Smartphone den Alltag bereichern können – etwa durch smarte Foto- und Videobearbeitung, Live-Übersetzung oder kreative Textunterstützung. Samsung setzt dabei auf ein spielerisches und zugängliches Format mit der Unterstützung von Promotoren.

An der Tour sind auch Schweizer Influencer und Content Creators mit dabei, die vor Ort ihre Erfahrungen mit Galaxy AI teilen und zum Dialog mit der Community einladen.

"Mit der AI Experience Tour 2025 möchten wir zeigen, wie viel kreative Power und praktischer Nutzen in unseren Galaxy AI-Features steckt und dies auf eine spielerische, zugängliche Art und Weise. Festivals wie das SunIce bieten dafür das perfekte Umfeld."

Toni Koller, Marketing Director von Samsung Schweiz

Die nächste Station ist die Fantasy Basel, die grösste Popkultur-Messe der Schweiz, wo eine mobile Gaming-Challenge die Besucherinnen und Besucher erwartet.

Stationen der Samsung AI Experience Tour 2025