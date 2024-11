Google Schweiz feiert Jubiläum

Direkt am Limmatufer bezog Google 2004 den ersten Entwicklungsstandort in Europa. Anlässlich des Jubiläums haben heute Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Forschung sowie Vertreter von Google - unter anderem Urs Hölzle, Gründervater des Zürcher Standorts - auf 20 Jahre des gemeinsamen Erfindens zurückgeschaut und einen Blick ins nächste Jahrzehnt gewagt, das von Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz geprägt sein soll.

20 Jahre ist es her, dass zwei Google-Mitarbeitende am Zürcher Limmatquai den ersten Entwicklungsstandort in Europa eröffneten. Das Wort "googeln" fand in diesem Jahr Eintrag in den Duden. Google Maps oder YouTube existierten noch nicht, auch Smartphones oder Cloud Computing waren den Menschen noch weitestgehend unbekannt.

Innovationstreiber Google

Die Technologien haben sich in der Zwischenzeit im engen Zusammenspiel verschiedenster innovativer Akteure rasant weiterentwickelt. Google Schweiz mit seinen heute rund 5’000 Mitarbeitenden aus 85 Nationen war und ist aktiv an diesem Fortschritt beteiligt. Dabei legt das Unternehmen heute ein besonderes Augenmerk auf die Forschung und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI).

KI bietet neue Chancen für Gesellschaft und Wirtschaft. Darüber waren sich heute Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Forschung sowie hochrangige Vertreter & Vertreterinnen von Google einig. Sie trafen sich anlässlich des Jubiläums am Google-Standort Zürich, um über Potenziale, Partnerschaften und Innovationen im lokalen Ökosystem zu diskutieren. Neben Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Schweiz, gehörten auch Urs Hölzle, Google Fellow, Monika Rühl, Direktorin von economiesuisse, sowie Prof. Dr. Joël Mesot, Präsident der ETH zu den Teilnehmenden des Jubiläumsanlasses.

Sie alle betonten die Bedeutung von Google für den Wirtschaftsstandort Schweiz. So haben beispielsweise viele ehemalige Google Mitarbeitende inzwischen selbst Startups in der Schweiz gegründet oder wurden Professor an namhaften Hochschulen. Stand heute wurden 115 Unternehmen von ehemaligen Google Schweiz Mitarbeitenden gegründet, über 1’700 Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Gemeinsam erfinden

"Google ist stark mit der Schweiz verbunden. Das hiesige Innovationsumfeld hat Google seither inspiriert. Die enge Zusammenarbeit und der Austausch mit unseren Partnern aus Wissenschaft, Bildung und Industrie sind uns sehr wichtig. Überhaupt wird Zusammenarbeit bei Google gross geschrieben – sowohl intern als auch extern. Wir erfinden gemeinsam. Das ist ein Wert, den Google und die Schweiz teilen. Innovation steckt in der DNA der Schweiz so sehr wie in der DNA von Google."

Christine Antlanger-Winter, Country Director von Google Schweiz