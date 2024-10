Let's Create! Enter GameJam 2025

Vom 21. bis 23. März 2025 veranstaltet die Enter Technikwelt zusammen mit der Fireworks Productions GmbH den Enter GameJam – ein Event, bei dem du an einem Wochenende ein Spiel entwickeln kannst.

Egal ob Anfänger oder Profi, alle sind herzlich eingeladen, ihre Kreativität freien Lauf zu lassen und Teil eines dynamischen Teams zu werden. Am Ende wartet ein Hauptgewinn von 1'000 CHF und Jahreskarten für die gesamte Enter Technikwelt auf den Gewinner oder das Gewinnerteam.

Was ist ein GameJam?

Ein GameJam ist ein Zusammentreffen von Spieleentwicklern, bei dem innerhalb eines kurzen Zeitraums ein vollständiges Spiel entsteht. Die Teilnehmer arbeiten in Teams oder als Einzelpersonen und verbinden ihr Know-how, um neue, innovative Spiele zu erschaffen. Dabei geht es nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch um den Austausch von Ideen und das gemeinsame Erlebnis.

Die Entstehung eines GameJams geht auf die Idee zurück, durch Zeitdruck und Teamarbeit kreative Lösungen zu finden. Teilnehmer kommen aus verschiedenen Bereichen der Spieleentwicklung, darunter Programmierung, Game-Design, Grafik- und Sounddesign sowie Storytelling. Ein wesentlicher Bestandteil ist der Austausch zwischen den Teilnehmern – oft kommen Menschen zusammen, die sich zuvor noch nie getroffen haben. So entstehen in kurzer Zeit vielfältige und einzigartige Spieleideen.

Ablauf

Der Event startet am Freitag, den 21. März 2025 um 12.00 Uhr mit dem Check-in. Nach einer offiziellen Begrüssung um 17.30 Uhr werden die Teams gebildet, und um 19.00 Uhr wird das Thema des GameJams bekannt gegeben. Danach haben die Teilnehmer die Freiheit, ihre Zeit flexibel einzuteilen und an ihrem Spiel zu arbeiten. Am Sonntag, den 23. März, endet die Entwicklungsphase um 14.00 Uhr. Die fertigen Spiele werden ab 15.00 Uhr auf der Bühne präsentiert, und um 16.30 Uhr wird das beste Spiel von einer Jury gekürt.

Highlights und Preise

Das Gewinnerteam erhält 1000 CHF in bar sowie Jahreskarten für die Enter Technikwelt. Die Teilnahmegebühr von 99 CHF pro Person beinhaltet zudem Verpflegung (Frühstücksbuffet und Pizza rund um die Uhr), unbegrenzt Mineralwasser