Die Polymanga 2026 zieht Bilanz

Die 20. Ausgabe der Polymanga, die Schweizer Veranstaltung für Popkultur, Videospiele und Mangas, endete am Ostermontag. Über das Osterwochenende kamen gemäss Veranstalter um die 50'000 Besucher in das Palais de Beaulieu.

Für diese letzte Ausgabe in Lausanne wird eine positive Bilanz gezogen. Im Jahr 2027 wird das Festival in einer erweiterten Version in das 2M2C nach Montreux zurückkehren.

Rückkehr ins 2M2C nach Montreux im Jahr 2027

Nach den Veranstaltungen im Palais de Beaulieu in Lausanne gab das Team der Polymanga die Rückkehr nach Montreux bekannt. Nachdem das Festival das 2M2C im Jahr 2023 aufgrund von Renovierungsarbeiten verlassen hatte, wird es ab 2027 für mindestens die folgenden fünf Jahre wieder in Montreux stattfinden.

Die Organisation des Festivals hat mit der Gemeinde, der Stadt, dem CITS, Montreux-Vevey Tourismus und den örtlichen Hoteliers zusammengearbeitet, um einen neuen Plan für die Polymanga zu erstellen. Dieser bezieht den Parc Vernex und das Royal Plaza mit ein, wo die Autogrammstunden der Künstler stattfinden werden.

Zwischen dem 2M2C und dem Royal Plaza wird eine Aussenausstellung eingerichtet. Die Werke, die aus dem künstlerischen Wettbewerb "Ma Bulle" stammen, werden direkt auf den Boden gedruckt, damit sie für euch und eine breite Öffentlichkeit kostenlos zugänglich sind.